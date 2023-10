Fahrt ins Blaue des Schwäbischen Albvereins

Die Vorstände Manfred Mühleisen und Jürgen Tischer luden die Mitglieder der Ortsgruppen Wangen und Isny zur Fahrt ins Blaue ein. Die Nachfrage war so groß, dass zum geplanten Bus noch ein weiterer Kleinbus engagiert wurde.

Erst nach der Abfahrt erfuhren die Mitglieder das Reiseziel: Füssen mit dem Forggensee. So ging es bei strahlendem Sonnenschein gleich nach der Ankunft in Füssen zur zweistündigen Rundfahrt auf den Forggensee. Die Mitglieder genossen die Sonnenterrasse auf dem Schiff, Ausblicke zum Schloss Neuschwanstein, dem Festspielhaus und die Bergwelt mit dem Hausberg Tegelberg.

Der Kapitän erzählte uns allerhand Wissenswertes zum See und bei einem Kaffee oder kühlem Getränk genossen alle die Schiffsfahrt und nutzten die Zeit für gemeinsame Gespräche. Nach der Mittagspause ging es in die Innenstadt zur Stadtführung. In kleinen Gruppen ging es je nach Lust hinauf zum hohen Schloss, in das Kloster St. Mang und durch die hübschen Gassen bis zum Lech.

Wir erfuhren viel über die Geschichte der Stadt von den Römern über Kaiser Maximilian I. und den Märchenkönig Ludwig II. Es ging durch die Reichenstraße und zum Brotbrunnen und es wurde in Hinterhöfe geschaut entlang der Brunnegasse geschlendert. Mit einem Eis ließ man den Nachmittag ausklingen und auf der Heimreise erfuhren wir vom Wanderfreund Cölestin Rudhart noch allerhand über die Bergwelt rechts und links der Straße.

Alle waren sich am Ende einig, dass es nicht immer eine Wanderung braucht, sondern die Albvereinler auch bei einem gemütlichen Ausflug die Schätze unserer Heimat genießen können und so auch die älteren Mitglieder in den Genuss der Gemeinschaft kommen.