Fahrradtag an der GMS Amtzell

Wie berichtet, führte die GMS Amtzell einen Fahrradaktionstag als Sponsorenfahrt für den Verein „Shift up for Rwanda“ durch. Insgesamt konnte die Schule 2600 Euro an Daniel Gathof übergeben. Unser Dank richtet sich an die Sponsoren und unterstützenden regionalen Firmen ASKEA Feinmechanik GmbH sowie Volksbank Allgäu–Oberschwaben, Kreissparkasse Ravensburg, Bäckerei Schellinger, die Firmen WEBO GmbH, Föratec GmbH, pro–bau GmbH, und Lothar Heine, Biohof Schauwies und die Käserei Leupolz.

