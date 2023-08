Fahrradsegnung in Rötsee

Noch bevor Pastoralreferent Benjamin Sigg am Sonntag, 23. Juli, zwei Ministrantinnen die Fahrräder segnete, hielt er eine Andacht in der Wallfahrtskirche „Maria Königin der Engel“ in Rötsee.

Dabei gab er mit dem bekannten Theologen Fridolin Stier, einem gebürtigen Karseer, seine Überzeugung preis: „Da muss doch ebbas sei“, so zitierte er den Übersetzer des Neues Testamentes und hoch angesehenen Theologen. Diese spontane Äußerung habe Stier angesichts des Erlebens der Natur formuliert, wenn er als Bub zum Kühehüten aufs Feld ging. Und so sei es ihm auch ergangen, als er auf seinem Fahrrad „mit Strom“, wie Sigg zugab, nach Rötsee gefahren ist und eben diese Natur erleben durfte.

Das „Leben als Geschenk unter dem Segen Gottes“ anzunehmen, so gab Sigg in seiner Ansprache eine Empfehlung an die Gottesdienstbesucher. So erwachsen einem „Flügel und Wurzeln“ zugleich. Den Gottesdienst und die anschließende Hockete begleiteten die „Steibisberger Musikanten“.

Schließlich empfahl der ehemalige Pastoralreferent der Leutkircher Leutekirche St. Martin und seit Kurzem Leiter der Profilstelle „Netzwerk: Spiritualität–Pilgern–Tourismus“ im Dekanat Allgäu–Oberschwaben den Radpilgern noch vor dem Segen, dass sie auf sich achten sollten, den eigenen Atem bewusst wahrnehmen sollten, den Herrn in der Natur loben und mit dem Schlusslied „den neuen Wegen vertrauen“ sollten.

Den abschließenden Segen der Pilger und die anschließende Fahrradsegnung vor der Wallfahrtskirche nahmen die Besucher dann ebenso gerne mit, wie das Angebot der Hockete bei Saitenwürsten, Kuchen und Getränken, was von dem Rötsee–Team bestens vorbereitet wurde.