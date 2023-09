Exkursion der Wangener Imker nach Südtirol

Die Mitglieder des Bezirksimkerverein Wangen (BIV) hatten für ihre Weiterbildung in diesem Jahr eine dreitägige Ausfahrt im Programm. Das Erzbergwerk Ridnau des Landesmuseums Tirol, in dem bis kurz nach der Jahrtausendwende ins 21. Jahrhundert Silber, Kupfer, Blei und Cadmuim abgebaut wurde, vermittelte bleibende Eindrücke über die Beschwerlichkeiten, wie vom frühen Mittelalter per Handarbeit bis in die Neuzeit, dann mit brachialer, maschineller Unterstützung Erz aus dem Gestein der Alpen gewonnen werden konnte.

Ein Besuch bei den Imkern von Trens bei Sterzing mit Anregungen für die Gestaltung eines Lehrbienenpfades für die Wangener Landesgartenschau 2024 runden rundeten den ersten Tag ab.

Tag Zwei war geprägt von einem Besuch beim einem Bergimker in Salonetto oberhalb Meran. In dessen beeindruckend großen Bienenhaus, können Feriengäste des Bauernhofes übernachten oder mit vielfältigen Apitherapie-Anwendungen die Gesundheit fördern. Der Clou im Bienenhaus: Frühstück vor der Kulisse vorbei krabbelnder Honigbienen und Blick in die Südtiroler Alpen.

Der anschließende Besuch bei der Raffeiner Orchideenwelt mit unzähligen Schauräumen gefiel insbesondere den Pflanzenliebhabern. Bei einer aufschlussreichen Führung konnten sich die Wangener Imker ein Bild über die aufwändige Aufzucht über fünf Jahre vom Sämling bis zu jährlich einer Million verkaufsfähigen Pflanzen machen.

Am Abschlusstag führte die Fahrt über den Reschenpass an einer sehr funktionellen, neuen Großmetzgerei vorbei. Die Besichtigung der Produktionsstätten, mit Trocken-, Rauch- und Reifekellern, in der leckere geräucherte & luftgetrocknete Fleisch- und Wurstwaren zubereitet werden, war für die Imkerinnen und Imker ein deutliches Alternativ zu den gewohnten Honigprodukten.

Abgerundet wurden die Tage durch Besuche beim ältesten privaten Südtiroler Winzer und der ältesten Brauerei Tirols. Dies mit Hintergrundinformationen der durchaus rauen Tiroler Geschichte aus dem frühen Mittelalter bis die Neuzeit.