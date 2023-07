Erstes Weisenblasen im Glasmacherdorf Schmidsfelden

Als klanglicher „Sommer–Abend–Traum“ bezeichnete eine Gruppe Besucher das Weisenblasen–Konzert des AlphornCHOR`s am vergangenen Samstag in Schmidsfelden.

Ortsvorsteher Stefan Michaelis äußerte sich in überschwenglicher Form gleichfalls in diesem Sinne. Der mit seiner Gattin anwesende Alphornbauer, Alfons Neumann aus Eberhardszell, der in seiner Werkstatt alle Alphörner für den CHOR gefertigt hat, sprach von nie gehörter Tonpräzision auf seinen Hörnern.

Die reine Intonation ist das Geheimnis der Klangschönheit. CHOR–Leiter und Komponist der vorgetragenen Stücke, Siegfried Leitermann, legt größten Wert auf „Satzintonation“ und „Dynamik“. Sehr großen Hörgenuss, am starken Applaus messbar, boten die Doppelchor–Werke. Der Gesamtchor trennt sich in zwei Einzelchöre und intoniert die Melodie einmal sich zuwerfend oder gemeinsam in verzahnter Form. Diese Art des polyphonen musizierens, kreierte schon Giovanni Gabrieli im 16. Jahrhundert in der Kathedrale „San Marco“ in Venedig.

In den Spielpausen trug Gabi Bummele aus Urlau feingewürzte humorvolle Mundartgeschichten in rein schwäbischem Dialekt vor, was viel Heiterkeit erzeugte. Ein leiblicher Genuss waren die von Margarethe Wirt und ihren Mädels verabreichten Flammkuchen — ein gelungener Abend.

Die weiteren Auftritte des CHOR`s: 15. August, 19.30 Uhr. „Sonnenuntergangs–Gottesdienst“ auf dem Hochgrat: 1. September, 19,30 Uhr, zusammen mit der MK–Kreuzthal, Standkonzert in Leutkirch.