Erstes 10-Minuten-Turnier des TC Rot-Weiss ‐ 2023

Am 2. September 2023 fand das erste Vereinsturnier des TC Rot-Weiss im brandneuen Modus eines 10-Minuten-Turniers statt. Der Modus sieht vor nach 2 Minuten Einspielzeit ein Match mit einer Dauer von 10 Minuten zu spielen. Viele Matches gegen sehr viele unterschiedliche Gegner sind so möglich. Bei optimalen Wetterbedingungen mit strahlendem Sonnenschein wurden so in 60 Matches 207 Spiele ausgespielt. 13 Spieler in allen Altersklassen standen sich in spannenden und abwechslungsreichen Begegnungen gegenüber. Nach dem Mittagessen stand der erste Senioren-Vereinsmeister fest:

Mario Cientanni konnte in seinen 9 Matches 31 Spiele für sich entscheiden.

Nach guter Stärkung wurden noch einige starke Matches unter den noch nicht erschöpften, meist jüngeren Turnierteilnehmern ausgetragen. Zum Turnierende stand mit dem jüngsten Teilnehmer auch der diesjährige Junioren-Meister fest:

Lukas Richter war mit 36 gewonnen Spielen in 12 Matches an diesem Tag an der Spitze.

Der neue Turniermodus sowie die Ausrichtung des Turnieres wurden von den Vereinsmitgliedern sehr positiv aufgenommen.

Der TC Rot-Weiss freut sich schon heute auf ein Vereinsturnier 2024 im spannenden 10-Minuten Modus.