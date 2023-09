Erster Kurs hat die generalistischen Ausbildung geschafft

Freudestrahlend konnten die Auszubildenden des Westallgäu-Klinikums Wangen und der Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen kürzlich ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. In diesem Jahr fand das Examen erstmals im Rahmen der generalistischen Ausbildung statt.

Was ist die generalistische Ausbildung? Darunter versteht man eine reformierte Pflegeausbildung, die die bisherigen Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammenfasst. Das bedeutet, dass die examinierten Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner befähigt sind, in allen Bereichen der Pflege zu arbeiten.

In den ersten beiden Ausbildungsjahren lernten die Auszubildenden die drei verschiedenen Pflegeumgebung, Akutpflege, ambulante Pflege und Langzeitpflege mit je 400 Praxiseinsatzstunden kennen. Die Kinderkrankenpflege umfasst 120 Stunden. In der Langzeitpflege und der ambulanten Pflege wurden die Auszubildenden nicht mit Patienten, sondern mit Bewohnern von Altersheimen beziehungsweise „Kunden“ konfrontiert. Schon die unterschiedliche Bezeichnung macht deutlich, dass es sich um andere Arbeitsfelder mit anderen Herausforderungen als im Krankenhaus handelt.

Der gesetzlich vorgeschriebene Wechsel in den verschiedenen Pflegesettings hat den Lernenden und Lehrenden in diesen drei Jahren viel abverlangt. „Ich finde, die Ausbildung ist im Vergleich zu früher noch anspruchsvoller geworden“, stellt Schulleiterin Maurer fest. Doch die neue Ausbildungsform hat auch ihre Vorteile. Zehn Prozent der Ausbildungszeit müssen unter geplanten Anleitungen stattfinden. Das bedeutet, dass die Auszubildenden stärker in den Fokus rücken und mehr Lernbegleitung bekommen. Jetzt hat der erste Jahrgang nach neuer Ausbildungsform seinen Abschluss gemeistert.

Die Examensfeier fand im wunderschönen Rittersaal des Schlosses Achberg statt. Musikalisch umrahmt wurde die Zeugnisübergabe von Emma Maurer am Klavier. Ein feierlicher Rahmen für diesen besonderen Tag.

Alle Auszubildenden, die während der letzten drei Jahre durchgehalten haben, haben bestanden und das mit sehr vielen Einsen. „Ich könnte sagen, sie sind der harte Kern, der übriggeblieben ist und der alles gegeben hat und das mit großem Erfolg“, freute sich Dorothee Maurer und die Freude über diese tollen Prüfungsergebnisse war ihr anzusehen.