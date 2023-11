Erster „Abend der Ausbildung“ im Kißlegger Schulzentrum

Schule fertig ‐ und dann? Dieser Frage widmeten sich die Schüler der Realschule und Werkrealschule im Oktober 2023 beim ersten „Abend der Ausbildung“ in Kißlegg. Das Besondere: Das Event wurde speziell von Kißleggern für Kißlegger veranstaltet, denn gute Ausbildungsangebote gibt es auch vor Ort. Das bewiesen zwanzig ortsansässige Unternehmen, die sich und ihre Karrieremöglichkeiten vorstellten. Gemeinsam mit ihren Eltern hatten die Schüler der beiden Schulen an diesem Abend die Möglichkeit, 61 verschiedenen Ausbildungsangebote in Kißlegg kennenzulernen.

In Einzelgesprächen, die vorab bei den Firmen gebucht wurden, konnten die Schüler alle Fragen rund um das Unternehmen und die Karrieremöglichkeiten stellen.

Florian Geier, Vorstand des VGV (Verkehrs- und Gewerbeverein Kißlegg), zeigte sich äußerst zufrieden mit der Premiere dieser Veranstaltung im neuen Format. „Mit diesem Konzept möchten wir jungen Menschen die Möglichkeiten vor Ort aufzeigen, damit sie bleiben können, wo sie gerne sind ‐ in ihrem Heimatort“, so Florian Geier. Das neue Konzept soll auch zukünftig Teil der Berufsorientierung in Kißlegg bleiben. Der nächste „Abend der Ausbildung“ ist bereits in Planung.