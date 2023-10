Erntedank und das „Glück vor Ort“

„Glück vor Ort“ ‐ unter diesem Motto hat die Evangelische Kirchengemeinde Leutkirch am Sonntag, 8. Oktober, ihr Erntedank- und Gemeindefest gefeiert. Außerdem stellten sich beim Familiengottesdienst auch die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vor.

Der farbenfrohe Erntedankaltar war von Mesnerin Susanne Jess mit den Gaben aus Garten und Feld üppig geschmückt, im Kirchenschiff standen Tische und Stühle für das Mittagessen parat, und eine Fotowand der Konfis erzählte von den Glücksorten der jungen Menschen. Der Kirchenraum versprach schon mal einen bunten Familiengottesdienst ‐ und die Besucher wurden nicht enttäuscht. Pfarrerin Tanja Götz und Pfarrer Volker Gerlach gingen gemeinsam mit den Konfis dem schillernden Begriff des Glückes nach, und die Konfis zählten auf, was Glück vor Ort für sie bedeutet: Familie, Freunde, Gesundheit, Frieden ‐ und finden lässt es sich für sie auch in der Eisdiele, am Dönerstand und auf dem Fußballplatz… Pfarrer Gerlach las das Märchen von Eva Mutscher über das große und kleine Glück vor, das mit der Erkenntnis schloss: Das große Glück überstrahlt alles, birgt aber auch die Gefahr der großen Enttäuschung. Das kleine Glück wiederum wird oft übersehen, obwohl es gerade diese kleinen Glücksmomente sind, die das Leben hell machen. Und Pfarrerin Tanja Götz schlug den Bogen zur Religion: „Unverfügbares Glück für Christen ist die Nähe zum dreieinigen Gott.“ Mit dem Lied „Gott Dein guter Segen“ ging unter der schwungvollen musikalischen Orgelmusik von Herbert Jess der Gottesdienst zu Ende, Opfer und Spenden kam dem Hilfskonto der Gemeinde „Familie in Not“ zu gute.

Wenig später rückte bereits das Küchenteam unter Leitung von Gretha Krötz mit einer herzhaften Gemüsesuppe mit Würstchen an, die kostenlos an die Mittagsgäste verteilt wurde. Vor der Kirche und später im Kirchenraum spielten die Urlauer Alphornbläser beliebte Weisen, der Freundeskreis schenkte seine feine alkoholfreie Bowle aus, und am Grill bruzzelten Konfirmandenväter Fleisch und Würste. Zum Nachmittagskaffee lockten feine selbstgebackene Kuchen und Torten, und Jungen und Mädchen probierten fleißig die Spielgeräte des Spielmobils aus. Pausenlos drehte sich das Glücksrad, in Schwung gehalten von den vielen Kindern. Denn dort war das Glück tatsächlich greifbar ‐ in vielen kleinen Geschenken.