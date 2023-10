Ernst Schönau in den Ruhestand verabschiedet

Ernst Schönau war der Fachmann für EDV im Rathaus und hat dabei rasante technische Entwicklungen begleitet. Seit 1992 arbeitete er für die Stadt Isny, seit 2006 in der Position eines Stadtamtmanns. Zum 30. September ist er in den Ruhestand gegangen und wurde von der Stadt in einer Feier mit vielen guten Wünschen verabschiedet.

„Kein Bereich hat sich in Ihrer Zeit so verändert, wie die EDV“, bestätigte Bürgermeister Rainer Magenreuter. Neue Server, neue Telefonanlage und die neue Verkabelung des Rathauses seien eine enorme Herausforderung gewesen. „Herr Schönau war unser Hauptansprechpartner, z.B. bei Viren und Updates und hat gerne dann gearbeitet, wenn alle anderen frei hatten, um in Ruhe technische Dinge erledigen zu können, ohne den Betriebsablauf im Rathaus zu stören.“ Bürgermeister Magenreuter überreichte ihm die Geschenke der Stadt.

Ernst Schönau ist gelernter Gas- und Wasserinstallateur und entschied sich 1980 für eine Laufbahn bei der Bundeswehr. Dort war er als Feldwebel, Ausbilder und Sicherheitsoffizier und zusätzlich als Umweltbeauftragter tätig. Bei der Stadt Isny absolvierte er ab 1992 eine Ausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst.

Für Stadtkämmerer Werner Sing war es die letzte Verabschiedung eines Mitarbeiters vor seinem eigenen Wechsel ans Staatliche Schulamt Biberach. Ein Abschied, der bei dieser Feierstunde von allen bedauert wurde. Werner Sing lobte, dass Ernst Schönau sehr sparsam, wirtschaftlich und immer zukunftsweisend gedacht habe. „Sie sind ein Tausendsassa, beruflich und privat“, ergänzte er schmunzelnd. Als „problem- und lösungsorientiert“ bezeichnete ihn Hauptamtsleiter Frank Reubold. Lange sei Herr Schönau Einzelkämpfer gewesen, „ich bin froh, dass wir Sie dann mit Verstärkung unterstützen konnten.“

Personalrat Manfred Schlitter erwähnte, dass er und Ernst Schönau die gleiche Ausbildung hätten und daher auch eine persönliche Beziehung. Er habe ihn stets als hilfsbereiten und angenehmen Kollegen geschätzt.