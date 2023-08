Erneut Titelgewinn der Damen

Bereits zum zweiten Mal in Folge sicherte sich die Damenmannschaft der Tennisfreunde Primisweiler souverän den ersten Platz in der Hobbyrunde. Gleich zu Anfang konnten die Damen auswärts mit einem 5:1 Sieg gegen den SC Friedrichshafen glänzen. Das Heimspiel gegen den TC Ailingen gewannen sie mit 4:2 und ebenfalls zu Hause schafften sie auch am dritten Spieltag einen überlegenen Sieg gegen den TC Berg mit 5:1. In wechselnder Besetzung haben Silvia Bernhard, Beate Bühler, Nicole Fritz, Martina Hertsch, Eva Strodel, Karin Wiech und Sarah Zerlaut tolles und faires Tennis gespielt. Trainiert wird immer Montags ab 18:00 Uhr auf den Plätzen der Tennisfreunde Primisweiler. Wir sind ein tolles Team und haben zusammen viel Spaß an unserem Sport. Wer sich angesprochen fühlt, ist jederzeit herzlich Willkommen.

