Erfolgreiches Autotreffen unterstützt wohltätige Zweck

Am 27. Mai fand das zweite große Autotreffen des Vereins „Southstance“ im malerischen Schlosspark in Wolfegg statt. Über den Tag verteilt fanden rund 200 Fahrzeuge den Weg zu diesem beliebten Treffpunkt. Das Event, das von 10 bis 20 Uhr dauerte, lockte zahlreiche Autoliebhaber an, um ihre Fahrzeuge auszustellen und in gemütlicher Atmosphäre Gleichgesinnte zu treffen.

Die Besucher wurden von verschiedenen kulinarischen Anbietern verwöhnt. Die Pizzeria Da Michele Premium Food aus Baindt, das America Dream V8 aus Lindenberg und das Café Walfisch in Wangen sorgten für eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken. An diesem sonnigen Pfingstsamstag war besonders die Erfrischung durch die Edelweißbrauerei Farny und das Eiscafé Pinocchio eine willkommene Abkühlung.

Das Autotreffen diente jedoch nicht nur der Freude am gemeinsamen Hobby, sondern hatte auch einen wohltätigen Zweck. Die Einfahrtsgelder und der Erlös aus dem Verkauf der Getränke wurden der Stiftung Valentina gespendet. Die feierliche Übergabe des Spendenschecks in Höhe von 1500 Euro fand am 7. Juli in der Außenstelle der Stiftung am Oberschwabenklinik St. Elisabethen–Klinikum in Ravensburg statt. Alexander Löwe und Dominic Hartinger, die beiden Vorstände des Vereins, überreichten den Scheck persönlich an die Vertreter der Stiftung Renate Peter und Kurt Peter.

Der Verein „Southstance“ bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten und insbesondere bei der Gemeinde Wolfegg, die ihr Gelände zur Verfügung stellte und von der Idee begeistert war, das Autotreffen mit einer Spendenaktion zu verknüpfen. Dank des entgegengebrachten Vertrauens konnte das Event zu einem vollen Erfolg werden. Mit der Spende möchten die Organisatoren etwas bewegen und freuen sich bereits auf das kommende Jahr, in dem sie auf noch mehr Teilnehmer hoffen.

Das Autotreffen von „Southstance“ hat sich als feste Größe in der Region etabliert und zeigt, wie gemeinschaftliches Engagement und die Leidenschaft für Automobile Hand in Hand gehen können. Es ist ein Beispiel dafür, wie Veranstaltungen nicht nur Freude und Begeisterung wecken, sondern auch einen wertvollen Beitrag für wohltätige Zwecke leisten können.