Erfolgreicher Abholtag für das Hofbaumprojekt

Am Freitag, 1. Dezember, trotzte das Hofbaumprojekt „HeimatWurzeln - Wir Pflanzen Zukunft“ trotz widriger Wetterbedingungen und dichtem Schneetreiben erfolgreich dem Winter. Über 110 Hofbäume wurden von engagierten Landwirtinnen und Landwirten aus dem Landkreis Ravensburg an vier Abholstationen in Argenbühl, Bad Waldsee, Horgenzell und Wangen abgeholt.

Die Kooperation zwischen dem Bauernverband Allgäu-Oberschwaben und dem Landschaftserhaltungsverband Ravensburg im Rahmen der Biodiversitätsstrategie des Landkreises ermutigt Landwirtinnen und Landwirte dazu, einen eigenen Hofbaum zu pflanzen. Die großzügige Finanzierung durch die Heimatstiftung der Kreissparkasse Ravensburg ermöglichte den teilnehmenden Betrieben kostenfrei ausgewähltes Pflanzgut zu erhalten, ausgestattet mit einem Wühlmauskorb, Bewässerungssack und Kokosstrick für einen gesunden Start.

Franz Schönberger, Vorsitzender des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben, betonte die Bedeutung des Projekts: „‘Heimatwurzeln - Wir Pflanzen Zukunft‘ ist nicht nur ein Biodiversitäts-Projekt, sondern auch ein Bekenntnis zur Bewahrung unserer ländlichen Traditionen und zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Es freut uns zu sehen, wie sich die Betriebe unserer Region für dieses Projekt engagieren.“

Martin Heber, Agrarspezialist der Kreissparkasse Ravensburg, ergänzte: „Die großartige Resonanz auf den Abholtag trotz des Schneetreibens unterstreicht das starke Interesse und die Verbundenheit der Landwirte*innen zu diesem Projekt. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, dieses wichtige Vorhaben durch die finanzielle Unterstützung der Heimatstiftung der Kreissparkasse Ravensburg zu ermöglichen.“

Die Hofbäume, darunter Stieleichen, Winterlinden, Rotbuchen und weitere regionale Baumarten, werden nicht nur die landschaftliche Vielfalt fördern, sondern auch ökologische Funktionen erfüllen. Sie bieten Lebensraum für Vögel und Insekten, verbessern die Luftqualität und tragen zur Erhaltung der Biodiversität bei.