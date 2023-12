Erfolgreiche Wettkampfteilnahme der Wangener Judokas

Am Sonntag, 9. Dezember, fand das 36. Nikolausturnier der SG Friesenhofen in der Ebnathalle statt. Erneut nahmen zahlreiche Judokas aus den umliegenden Vereinen an dieser Veranstaltung teil. Für einige der Kinder bis elf Jahre, die erst vor Kurzem mit Judo begonnen hatten, war es der erste Wettkampf und die Gelegenheit, ihr gelerntes Können aus dem Training umzusetzen.

Die Judokas der MTG Wangen haben sich vor zahlreichen Zuschauern starke Platzierungen gesichert. Insgesamt traten sechs Kinder für den Verein an und mussten sich in anspruchsvollen Kämpfen beweisen. Durch die erzielten Erfolge konnte die MTG Wangen in der Gesamtwertung den zweiten Platz erreichen. Zum krönenden Abschluss der Wettkämpfe kam wie jedes Jahr der Nikolaus mit seinen Helfern den Knecht Ruprechts. Diese überreichten im Zuge der Siegerehrung den Kindern die Medaillen, Urkunden und natürlich die traditionellen Hefe-Nikoläuse. Die MTG Wangen dankt der SG Friesenhofen im Namen der Teilnehmer, Eltern und Trainer für das gelungene Turnier.

Ab dem 12. Januar 2024 bietet die MTG Wangen einen Judo-Anfängerkurs für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr an. Dieser findet jeden Freitag von 17 bis 18.15 Uhr in der Berger-Höhe-Turnhalle statt. Alle interessierten Kinder sind herzlich willkommen.