Erfolgreiche Tenniscamp–Wochen beim TC 1903 Wangen

Ferienzeit ist Camp–Zeit beim TC 1903 Wangen. So fanden auch in diesen Sommerferien wieder zwei Tenniscamps statt. Das erste als reines Jugendcamp zu Beginn der Ferien und zum Abschluss eines, in dem sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen eine Woche lang ihr Können unter Beweis stellen und täglich steigern.

Wie jedes Jahr ist das erste Tenniscamp zu Beginn der Ferien ein Highlight für viele Jugendliche aus Wangen. So fanden sich unter Anleitung von insgesamt sechs Trainern knapp 40 Kids und Jugendliche ein, um an fünf Tagen jeweils mehrere Stunden an Technik und Taktik zu feilen. Neben dem Training am Vormittag durften die Teilnehmer ihre erworbenen Fertigkeiten am Nachmittag beim freien Spiel untereinander direkt umsetzen, gestärkt von einem leckeren Mittagessen in der Pizzeria Piazza. Zum Abschluss am Freitag wurden dann in den Trainingsgruppen Turniere ausgespielt, bei denen um jeden Ball gekämpft wurde. Das Highlight war wie jedes Jahr das Rundlaufturnier, bei dem alle Teilnehmer hochemotional um den Wanderpokal kämpfen, den dieses Jahr Mats Mischke im Finale gegen seinen Bruder Maurits gewinnen konnte.

In der letzten Ferienwoche kamen auch die Erwachsenen zum Zug. Unter Anleitung der Trainer der Tennisschule READY?PLAY! wurde am Abend in fünf Gruppen trainiert. Vom Anfänger bis zum Mannschaftsspieler waren alle Spielklassen vertreten. Neben des Trainings von Vorhand, Rückhand, Volley und Taktik war vor allem eine wunderbare Stimmung am Tennisplatz, die abends nach dem Training auf der Terrasse des Tennisclubs ausklang.

Nach Abschluss der beiden Camp–Wochen waren sich alle Teilnehmer einig, dass diese Events im nächsten Jahr wieder zum festen Bestandteil des Vereinslebens gehören sollten.