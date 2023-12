Erfolgreiche Jobmesse für Geflüchtete in Leutkirch

Am Mittwoch, 8. November, hat die Jobmesse für Geflüchtete in Leutkirch stattgefunden. OB Henle eröffnete die „Jobmesse Contact - Jobs and more“, bei der sich gut 20 Unternehmen und Netzwerkpartner von 10:00 bis 14:00 Uhr in der Festhalle vorstellten und freie Arbeitsplätze für Menschen mit Migrationshintergrund präsentierten.

Nach Angaben von Maria Söllner, Integrationsbeauftragte der Stadt Leutkirch im Allgäu, machten über 150 Geflüchtete von dem Angebot der Jobmesse in der Festhalle Gebrauch. Um die Kommunikation zwischen den Interessierten und den Unternehmen zu erleichtern, waren Dolmetscherinnen und Dolmetscher im Einsatz.

„Durch die Überwindung sprachlicher Barrieren konnten erste gute Gespräche geführt werden und bereits ein paar Bewerbungsunterlagen bei Firmen abgegeben werden“, freute sich Maria Söllner. Nach der Veranstaltung äußerte sie ihre ersten Eindrücke und betonte, dass die Veranstaltung bei der Mehrzahl der Aussteller und Netzwerkpartner auf positive Resonanz gestoßen sei.

Bei der Organisation der Jobmesse wirkten das Jobcenter Landkreis Ravensburg, die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, die Handwerkskammer Ulm, die IHK Bodensee-Oberschwaben und die Stadt Leutkirch mit.