Engagierte Gruppe stellt vieles auf die Beine

Slavica Tillich, Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum der Zieglerschen in Aitrach, ist stolz auf ihren Freundeskreis. Zu Recht, wenn man sich anschaut, was diese engagierte Gruppe so alles auf die Beine stellt.

„Unser Freundeskreis betreibt jeden Sonntag die Cafeteria und backt dafür sogar die Kuchen selbst“, freut sich Slavica Tillich.

Der Freundeskreis hat insgesamt 65 Mitglieder, ehrenamtlich im Haus aktiv sind etwa 27 davon.

„Immer wieder startet unser Freundeskreis Aktionen, um mit dem dadurch verdienten Geld wieder neue Aktivitäten für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu ermöglichen. Das ist so wunderbar und ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen, der sich hier engagiert“, schwärmt Slavica Tillich. Schon Tradition haben die schönen Ausflüge des Freundeskreises, die jedes Mal mit tollen Bilderwänden an den Wänden des Seniorenzentrums dokumentiert werden. „Damit beim Ausflug jeder sein Fahrzeug mitnehmen kann, hatten wir auch schon einen Extraanhänger dabei“, schmunzelt Dieter Müller, Vorstand im Freundeskreis des Seniorenzentrums Aitrach und zeigt ein Foto mit Rollstühlen und Rollatoren auf einem Anhänger.

Er und seine Frau Cilly sind gerne im Freundeskreis dabei - obwohl sie im Seniorenzentrum selber keine Angehörigen haben. Dieter Müller ist seit etwa 9 Jahren, seine Freu seit fast 14 Jahren im Freundeskreis aktiv. „Wir freuen uns, wenn wir sehen, dass andere sich freuen“, erklärt Cilly Müller, die mit ihren köstlichen Kuchen schon viele Aitracher begeistert hat, ihr Engagement.

Im Dezember laufen die Mitglieder des Freundeskreises wieder zu Hochform auf. Denn da stehen neben den regelmäßigen Cafeteria-Sonntagen gleich 6 zusätzliche Termine auf dem Programm, an denen sich die Freundeskreis-Mitglieder wieder in besonderer Weise einbringen: Nach der gemeinsamen Nikolausfeier Anfang Dezember geht es drei Tage später mit Bewohnerinnen und Bewohnern zum Theater nach Tannheim. Beim großen Aitracher Weihnachtsmarkt betreibt der Freundeskreis auch in diesem Jahr wieder einen Stand. Zwei Tages später folgt die große Weihnachtsfeier im Seniorenzentrum und an Heiligabend tragen die Mitglieder des Freundeskreises mit einer Andacht und einem Geschenk für jede Bewohnerin und jeden Bewohner ebenfalls zur feierlichen Atmosphäre im Haus bei. Am letzten Tag des Jahres steigt im Haus die traditionelle Geburtstags- und Silvesterparty.