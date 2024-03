Emmaus-Tanztag im Regina Pacis lockt zahlreiche Teilnehmer

Der schon traditionelle Emmaus-Tanztag hat dieses Mal mehr Menschen angelockt, als teilnehmen konnten. So durften 18 Personen mitmachen, und sie tanzten leidenschaftlich gerne und bewusst zusammen mit Gisela Buck eine Geschichte aus der Bibel. Für alle Beteiligten war es ein erfüllender und erfrischender Tag im Haus Regina Pacis. Leib und Seele wurden verwöhnt.

Nach der Hl. Messe um 9 Uhr traf man sich im Tagungsraum, wo Gisela Buck alle begrüßte. Es ging um die Geschichte, als Jesus verkündete: „Keiner kommt zum Vater außer durch mich.“ Der spirituelle Inhalt wurde mit einfachen Schritten im Kreis getanzt. Manche Tänze wurden wiederholt, um sie zu verinnerlichen. Immer weitere Choreografien kamen dazu, darunter auch der bekannte Pilgerschritt, 2 Schritte vor und einen zurück - so wie im wirklichen Leben es geschieht. Die Musik war bunt gemischt, auch aus anderen Ländern, wie z.B. aus Griechenland. Zum Thema: Den eigenen Weg finden und gehen, durfte man mit Stiften, Tüchern, Steinen seinen Weg zeichnen, legen oder in einem Labyrinth bestimmen. Dann ging es zur wohlverdienten Mittagspause.

Es folgten weitere Tänze am Nachmittag, bevor es dann in die Hauskapelle ging, um dort Anbetung und Stille zu halten. Jeder hatte seine Wünsche und für was er/sie Gott dankbar ist, aufgeschrieben, um den Brief im Altar zu deponieren. Die Schlussrunde wurde bei Kaffee und Kuchen genossen, jede/r war sehr dankbar für diesen schönen, beruhigenden Tag, den alle als sehr erfüllend und harmonisch wahrgenommen hatten.

Infos: Am 12. Oktober 2024 findet ein weiterer Emmaus-Tanztag statt. Alle Termine, Angebote, Gottesdienste im Regina Pacis immer aktuell unter www.regina-pacis.de Vorschau: Kar- und Ostertage gemeinsam feiern, Einkehrtage, 27. bis 31. März, Anmeldung erforderlich.