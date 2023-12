Für die vielen Gäste war die einzige in der Region bekannte Winterprozession zu Pferde ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk. Bei passendem Wetter hatten sie sich für den Stephansritt rechtzeitig in Eisenharz eingefunden, um sich am zweiten Weihnachtstag einen guten Platz entlang der Straße oder auf dem Platz gegenüber der Kapelle zu sichern.

„Mach es anders, mach es besser, zeig neue Wege auf“ Pfarrer Rupert Willburger

Punkt 13 Uhr war es, als sich der Zug der Reitergruppen aus der Region Wangen und dem Westallgäu bei festlichem Glockengeläut in Bewegung setzte. Dahinter kamen die Ministranten mit Pfarrer Rupert Willburger und Adalbert Weber, dem Vorsitzenden der Eisenharzer Stephansreiter. Dann hoch zu Ross die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Fuchs und Elisabeth Scheuerle, die Bürgermeister Roland Sauter in ihre Mitte genommen hatten.

Traditioneller Segen für Pferd, Reiter und Stall

Der Tradition entsprechend ritt man um die Rundkapelle, gelangte in einem weiten Bogen über Bienzen wieder an diesen Ort zurück und empfing von Pfarrer Willburger den Segen für Pferd, Reiter und Stall.

In seiner Ansprache stellte der Priester die Frage nach dem Mut, bestimmte Themen unserer Zeit ehrlich anzusprechen und stellte für sich fest: „Unsere mediale Welt hat sich leider in eine nur schwer zu ertragende Einseitigkeit begeben.“ Wie er auf den Heiligen Stephanus verwies, den es für sein genaues Hinschauen und sein sich Einmischen zu bewundern und nachzuahmen gelte. Willburger rief auch dazu auf, zum Glauben und zur Kirche zu stehen, auch wenn es Versagen und Schuld geben würde. „Mach es anders, mach es besser, zeig neue Wege auf“, so seine Empfehlung.