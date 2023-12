Einstimmung in den Advent

Still werden und zur Ruhe kommen, Stubenmusik genießen und dank ausgesuchter Texte dem Wesentlichen Raum geben. Frauen und Männer waren am Samstagnachmittag eingeladen, dieses Geschenk zur Eröffnung der Adventszeit anzunehmen.

Eine Stunde lang wurde den musikalischen Beiträgen der Stubenmusikgruppe Appelt gelauscht. Auch ließen sich die Zuhörer von Clemens Jäger, der mit seiner Geige überaus innig das „Ave Maria“ spielte, das Herz berühren. Dazu kamen die von Elisabeth Buhmann vorgetragenen Texte. Eindrücklich hielt sie die Zeit bis zum Christfest vor Augen und sagte: „Die dunkle Zeit lässt die Dinge klarer erscheinen.“ Um dann dazu aufzufordern, die Augen zu schließen, dem eigenen Atem nachzuspüren und „Ja“ zu den aufkommenden Gedanken und Gefühlen zu sagen. Denn: „Du darfst sein wie du bist: ein einmaliges Geschöpf Gottes!“

In einem weiteren Schritt ließ Elisabeth Buhmann die Zuhörer an den Überlegungen, „was Himmel für uns sein kann“, teilhaben, ließ das Licht der Kerzen sprechen und zeigte sich überzeugt davon, dass nicht nur die Heiligen Lichtgestalten sind, sondern jeder Mensch „Segen in unseren Alltag bringen kann“.

Gerne war man bereit, das Projekt der Kirchengemeinde von Pater Gerold Jäger, der seit zwei Jahren in Brasilien wirkt, mit einer Spende zu unterstützen. Das Ziel des „Centro de Evangelizacao Joao Paulo II“ in Belo Horizonte ist es, Kinder, Jugendliche und Familien zu begleiten und ihnen die Entdeckung des Glaubens zu ermöglichen.