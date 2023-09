Einschulungsfeier in Rohrdorf

Der erste Schultag ist für jedes Kind mit einiger Aufregung verbunden, denn dann beginnt ja angeblich der sprichwörtliche Ernst des Lebens. Und es stellen sich plötzlich so spannende Fragen, wie die nach dem neuen Stundenplan oder dem Inhalt der Zuckertüte.

Wer in Rohrdorf eingeschult wird, kann bei allen Unwägbarkeiten sicher sein, dass dieser wichtige Tag auf besondere Weise begangen wird und deshalb lange in Erinnerung bleiben wird. Denn hier hat es Tradition, die Erstklässler mit einer schönen Feier zu begrüßen, bei der der Spaß bei aller Ernsthaftigkeit nicht zu kurz kommt.

Gemeinsam mit ihren Eltern wurden die ABC-Schützen im Rohrdorfer Theatersaal mit einem Theaterstück begrüßt, das die Zweitklässler sehr routiniert und souverän aufführten und sich so als Nachwuchs für den hiesigen Theaterverein profilierten. Auch die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse haben nicht nur an diesem einen Tag, sondern das ganze Schuljahr hindurch eine wichtige Rolle, denn sie werden als Paten für die neu eingeschulten Kinder Ansprechpartner sein und wichtige Hilfestellung bei allen auftretenden Fragen geben.

Und wie schon im letzten Jahr konnten sich zum Abschluss dieser besonderen Einschulungsfeier Groß und Klein im Schulhof noch an den süßen Leckereien am Eiswagen der Allgäuer Eismanufaktur Soravia erfreuen. Schulleiterin Sabine Maidel und Ortsvorsteher Max Boneberger freuten sich gemeinsam mit allen Beteiligten und Anwesenden über diesen gelungenen Start ins neue Schuljahr an der Rohrdorfer Grundschule, das hoffentlich wiederum ein rundum gutes werden wird.