Einschulung an der Grundschule Haid

Am Donnerstag, 14. September, wurden in der Grundschule Haid insgesamt 18 Kinder eingeschult. Der gemeinsame Gottesdienst mit Herr Kuczera stimmte schon auf die gemeinsame Zeit und ein Miteinander ein. Auch die Zweitklässler und einige Drittklässler begrüßten die neuen Mitschüler und zeigten musikalisch und tänzerisch wie wichtig eine Gemeinschaft ist, in der niemand ausgeschlossen wird.

Dann durften die „Neuen“ auch schon zu ihrer ersten Unterrichtsstunde und ihrer ersten Vesperpause. Die Eltern der Klasse 2 haben sowohl für die Kinder als auch die Erwachsenen ein großes Buffet bereitgestellt. Nach einem gemeinsamen Foto konnten die Erstklässler dann mit ihren Eltern mit um mit ihnen weiter zu feiern.

Wir hoffen, dass vor allem auch durch die Mithilfe des Elternbeirats, die die Halle vorbereitet haben und für die Bewirtung sorgten, alle einen wunderschönen Tag und guten Start ins erste Schuljahr hatten. Vielen Dank allen, die mitgeholfen haben.