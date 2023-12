Einsatz während Hauptversammlung

Nach einer kurzen Eröffnung und Begrüßung der Ehrengäste, durch Abteilungskommandant Bernd Hohl, wurde die Versammlung von Schriftführer Herbert Geißler, mit dem Jahresbericht der Feuerwehr Abteilung Gebrazhofen, mit den beiden Löschgruppen Engerazhofen und Merazhofen, informiert. Mit einigen humorvollen Einlagen zog er Bilanz über das abgelaufene Jahr.

Die Feuerwehr Gebrazhofen musste vergangenes Jahr zu zwei Personenrettungen, zwei technischen Hilfeleistungen und drei Ordnungsdiensten ausrücken. Die Ehrengäste bedankten sich in ihren Grußworten bei den Einsatzkräften für die Einsatzbereitschaft.

Beförderungen und Ehrungen gab es selbstverständlich auch: Stadtkommandant Michael Klotz beförderte Steffen Hengge und Severin Kloos in den Rang zum Feuerwehrmann und Patrick Frommknecht zum Oberfeuerwehrmann, sowie Tobias Fischer zum Oberlöschmeister. Jürgen Luitz und Andreas Roth wurden zum Hauptlöschmeister befördert und Bernd Hohl zum Oberbrandmeister.

Das Ehrenzeichen in Silber, für 25 Jahre Einsatzdienst, wurden Thomas Beckers, Ralf Miller und Christian Schmid verliehen. Das Ehrenzeichen in Gold, für 40 Jahre Einsatzdienst, wurde Peter Löchle übergeben. Mit der Bandschnalle in Silber, der Stadt Leutkirch, wurden Rainer Schädler und Karl-Heinz Schäffeler geehrt.

Bernd Hohl gab zum Schluss noch einen Ausblick auf das kommende Jahr 2024 bekannt. Er bedankte sich bei der Stadt Leutkirch, den Kommandanten der Stützpunktwehr Leutkirch und allen Feuerwehrmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.

Während noch Bilder der Beförderten und Geehrten gemacht wurden, klingelten die Meldeempfänger der Feuerwehrkräfte. Ein Baum hatte die Schneemassen nicht verkraftet und lag über einer Straße. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und machten die Straße wieder passierbar. Somit konnte zum gemütlichen Teil übergegangen werden.