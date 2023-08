Eine Wackelbrücke als Abschiedsgeschenk

Die Kinder, Eltern und das Kindergartenteam vom Beurener Kindergarten St. Elisabeth bedanken sich bei Zimmerei Kämmerle, Farben–Fliesen–Putz Johannes Schwarz, Maschinenbau Kolb und Firma Edelrid für eine großzügige Materialspende.

Aus diesen gespendeten Materialien haben die Eltern, deren Kinder nach den Sommerferien in die Schule kommen, ein Abschiedsgeschenk für den Kindergarten gebaut. Traditionell wurde dieses Geschenk am Abschiedsfest überreicht. Die Kinder und wir das Kindergartenteam freuen uns riesig über diese wunderschöne Hängewackelbrücke und haben die Wackelbrücke natürlich vor Ort gleich eingeweiht. Von ganzem Herzen möchten wir uns bei den obengenannten Firmen und natürlich auch bei den Eltern für ihr Engagement bedanken. Wir wünschen unseren „Füchsen“ schöne Ferien und einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt.

Ein weiteres herzliches Dankeschön geht auch an Früchte Jork für die wöchentliche, großzügige Obst– und Gemüsespende. Die Kinder freuen sich jede Woche darauf und genießen das Obst und Gemüse am Vespertisch.