Eine unvergessliche Chorreise nach Italien

Im November 2022 besuchte uns der Prateser Chor in Wangen, und ihre musikalischen Darbietungen berührten unsere Herzen. Nun durften wir uns hierfür revanchieren. Am Freitag, 27. Oktober, machten sich 48 aufgeregte De-Chor Mitglieder auf den Weg nach Prato, Italien. Die Vorfreude auf unsere musikalische Reise war groß, und wir wussten, dass uns ein Wochenende voller unvergesslicher Erlebnisse bevorstand.

Am Samstag begann unser Abenteuer in Prato mit einer bezaubernden Stadtführung. Die malerische italienische Atmosphäre umgab uns, und wir genossen die pittoresken Straßen, historischen Gebäude und köstlichen Espressi. Abends fand unser Konzert in der San Paolo Kirche statt, für welches wir uns die Bühne mit dem Prateser „Saint Paul Gospel Choir“ teilen durften. Dort brachten wir eine vielfältige Auswahl an Gospelstücken auf die Bühne, von mitreißend mit „Power“ bis gefühlvoll mit „He is always close to you“. Das Konzert wurde aufgenommen und kann auf dem Youtube-Kanal von PratoWangen angesehen werden.

Das Highlight am Sonntag war die Erkundung von Florenz, der Stadt der Renaissance. Wir bestaunten die beeindruckende Architektur und den einzigartigen Charme der Stadt. Wir genossen es, auf den Straßen von Florenz spontan zu singen und unsere Liebe für die Musik weiterzugeben. Als festlichen Abschluss unserer Reise freuten wir uns über das gemeinsame Abendessen am Sonntagabend. Ein Pizza-Buffet mit leckeren italienischen Köstlichkeiten ließ uns die herzliche Gastfreundschaft der Italiener deutlich spüren.

Am Montag war es dann an der Zeit, Abschied zu nehmen, während wir mit vielen glücklichen Momenten im Herzen und gestärkter Chorgemeinschaft zurück nach Deuchelried reisten.

Unser herzlicher Dank gilt dem Partnerschaftsverein Wangen-Prato, der diese Reise großzügig unterstützte. Diese Reise nach Prato war mehr als nur ein musikalisches Abenteuer; sie war eine Reise des Zusammenhalts, der kulturellen Entdeckungen und der Freundschaft. Die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, werden uns für immer begleiten: Grazie mille, für diese unvergessliche Reise!

Anlässlich der aktuellen Situation in Prato und in dieser schwierigen Zeit sind unsere Herzen und Gedanken bei den Betroffenen der heftigen Überflutungen in Prato.