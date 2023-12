„Eine bretonische Liebe“ bringt Atlantikküste nach Kißlegg

Kommerzielles Kino gibt es in Kißlegg schon lange nicht mehr. Freunde guter Filme kommen mitunter dennoch auf ihre Kosten: Zu „Eine bretonische Liebe“ hatte der Deutsch-Französische Gesellschaftskreis (DFGK) am 13. Dezember ins ehemalige Kino Weiland eingeladen. In dem französischen Streifen (Original: „Ôtez-moi d‘un doute“) geht es humorvoll, aber auch tiefgründig gleich mehrfach um die Frage „Wer ist wirklich der Vater?“. Für Kißlegger obendrein interessant: Die Drehorte an der Atlantikküste befinden sich unweit von Le Pouliguen.

Für den DFGK bildete der Kinoabend gleichzeitig den Abschluss eines ereignisreichen Jahres mit dem sommerlichen Bierfest in der Partnerstadt als Höhepunkt. Winzerglühwein und viele „Bredla“-Spenden sorgten für vorweihnachtliche Stimmung. Druckfrisch lagen auch die Flyer mit dem Programm 2024 aus. Es startet am 20. Januar mit einer von Heiner Wiltsche geführten Winterwanderung an der Unteren Argen bei Dürren und steht für Interessierte unter dfgk-kisslegg.de zum Download bereit.