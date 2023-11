Eine besondere Reise

Dass ein Gottesdienst auch Kindern Freude bereiten kann, erlebten die Gottesdienstbesucher vergangenen Sonntag in der evangelischen Kirche Bad Wurzach. Er wurde von den Konfirmanden gestaltet ‐ den großen und auch den kleinen, die aber lieber „Lichtschein-Konfis“ genannt werden möchten, wie Pfarrerin Silke Kuczera mit einem Augenzwinkern verkündete.

Sie hatten tags zuvor einen Ausflug mit Kuczera und Prädikantin Astrid Greshake zur interaktiven Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod“ nach Neu-Ulm unternommen. Da lag es nahe, dass Kuczera die Kinder im Gottesdienst interviewte, was sie dort alles erlebt hatten ‐ und das war nicht nur viel, sondern hat sie auch begeistert, wie man den mitreißenden Antworten entnehmen konnte. Die „großen“ Konfirmanden trugen ‐ geleitet von Verena Stei an Piano und Orgel ‐ vor allem musikalisch zum Gottesdienst bei, nahmen aber auch die Anwesenden mit auf die Reise in ihrem FluTiBe, dem Wunderkarton aus der Geschichte um Max und Anna, der mal zum Flugzeug (Flu), mal zum Tisch (Ti) und schließlich zum Bett (Be) mutierte.

An einer anderen Reise ließ Kuczera teilnehmen, indem sie erzählte, wie Abraham und Sara vor 4000 Jahren Haran verließen, um dahin zu ziehen, wohin Gott sie führte. Ihre Quintessenz „wir können uns darauf verlassen, dass Gott bei all unseren Wegen dabei ist, denn in der Taufe wird uns Gottes Segen zugesprochen“. Und das erfolgte dann auch, da die kleine Maja Helene getauft wurde.

Ebenso nahm Kuczera in ihrer ungewöhnlichen Predigt die Gottesdienstbesucher mit auf die Reise, zu einer Reise nach innen. Ungewöhnlich, weil sie ‐ behutsam von der Orgel untermalt ‐ aus Bildern bestand, zu denen Kuczera viele Fragen formulierte, die einen in sich gehen ließen. Die aber auch, in Analogie zu Abraham, aufforderte, „nicht zurückzuschauen, sondern die Zukunft gewinnen zu lassen“.

Mit Gott, so Kuczera, sei der Lebensweg zwar nicht einfacher, aber tiefer. Auch der abschließende Segen war außergewöhnlich, war er doch ein Segenstanz, bei dem zu „Bewahre, uns Gott“ von Eugen Eckert und Anders Ruuth passende Bewegungen und Schritte gemacht wurden. Entsprechend wurde beim nachfolgenden Kirchcafé noch lange über diesen besonderen Gottesdienst philosophiert.