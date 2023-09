Eine außergewöhnliche Wanderwoche

Die Ortsgruppe Leutkirch des Schwäbischen Albvereins verbrachte herrliche Septembertage in Abtenau.

Am Anreisetag wurde die Gruppe von 47 Wanderern im Hotel Post herzlich empfangen. Danach folgte eine kleine Wanderung zum Dachserfall.

An den ersten beiden Tage starteten die beiden Gruppen gemeinsam vom Hotel aus. Die Kurzwanderer kehrten in der urigen Rohrhofhütte ein, die Langwanderer hatten sich ein höheres Ziel gesteckt, sie wanderten 400 hm zur Rocherhöhe mit Blick zur Bischofsmütze und Dachsteinmassiv und kehrten auf der Rocheralm ein. Am nächsten Tag ging es mit der Karkogelbahn in die Höhe. Hier war das Ziel die Gsengalm. An der Bergstation konnte man mit der Sommerrodelbahn den Berg hinunterrauschen. Dieses Erlebnis ließen sich 4 Wanderer nicht entgehen.

Ein ganz besonderer Wandertag war der Gruppe am Gosausee beschert. Die Langwanderer wanderten vom Vorderen Gosausee zum Hinteren Gosausee. Ziel war die Holzmeisteralm am Talschluss. Gosaukamm und Dachsteingletscher umrahmen den See.

Ein Höhepunkt war der Besuch der Postalm, dem größten Almgebiet Österreichs mit 42 Quadratkilometern und vielen Wanderwegen. 37 Wanderer wanderten zunächst zum Wolfgangseeblick um anschließend weiter zur Postalmhütte zu gelangen. 10 Wanderer machten sich auf zu einer anspruchsvollen Gipfeltour auf das Wiesler Horn mit Einkehr in der Schafbergblickhütte. Die Gesamtkilometer der Teilnehmer betrug in diesen sechs Tagen 53 km.

Im Hotel war Entspannung, Vergnügen und Geselligkeit angesagt. Der „Bunte Abend“ wurde wieder einmal von besonders kreativen Mitgliedern mit Sketchen, Mundartgedichten, lustigen Geschichten und vielen Liedern gestaltet.

„Diese Wanderwoche ist ein Ereignis in Harmonie und menschlicher Gemeinschaft, geradezu wie bei einem Familienausflug.“ Das war die einhellige Meinung an den Tischen. Das tägliche Kaiserwetter trug sicherlich zu der guten Stimmung bei.

Die Rückreise ging über den Chiemsee, wo der Besuch der Fraueninsel auf dem Programm stand. Ein herrlicher letzter Tag, der bei einem Abschlussessen in einem Bayerischen Biergarten in Westerheim/Günz endete.

Mit vielen Eindrücken und wohlbehalten kam die Gruppe unter der Organisation und Wanderführung von Birgit und Frieder Frick wieder in Leutkirch an. Im Oktober ist noch eine Tagestour auf der Schwäbischen Alb geplant.