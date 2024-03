Einblicke in die Firma Dethleffs

Kurz vor den Faschingsferien war es dieses Jahr wieder so weit: alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 waren einen Tag zur Betriebsbesichtigung zur Isnyer Firma Dethleffs eingeladen. Nach einer Begrüßung durch Herrn Zengerle, dem Ausbildungsleiter für alle gewerblichen Berufe, in der Lehrwerkstatt folgte eine Sicherheitseinweisung. Dann ging es für die Verbundschüler auf eine Führung durch die Produktionshallen, bei der die einzelnen Produktionsschritte erkundet wurden. Die Schüler beobachteten, wie quasi aus einzelnen Holzplatten nach und nach ein fertiges Wohnmobil entsteht. Natürlich wurde am Ende der Führung ein solches Wohnmobil selbst von innen bestaunt. Dabei waren einige überrascht, welche Ausstattung ein Wohnmobil zu bieten hat und es entstand beim ein oder anderen der Wunsch, selbst einmal Urlaub mit dem Wohnmobil auszuprobieren. Anschließend stellten die Schüler in kleinen Gruppen mit den Holzmechaniker-Azubis ihr eigenes Mühlenspiel - natürlich in Form eines Wohnwagens her. Am Ende des Vormittags machten sich die Schüler schließlich etwas müde, aber mit tollen Erinnerungen und den Mühlenspiel-Andenken im Gepäck wieder auf den Heimweg zur Verbundschule.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.