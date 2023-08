Ein Meisterwerk der Ingenieurkunst

Ein besonderes Erlebnis erwartete die 15 Senioren beim Durchqueren der Talbrücke Obere Argen, welche die A96 seit ihrer Eröffnung 1990 in einer Höhe von 40 Metern überspannt und 730 Meter lang ist. Unter der Führung des stellvertretenden Leiters der Autobahnmeisterei Herfatz, Vlado Saric, kletterten die Senioren und die vier Seniorinnen in das Innere der Brücke, stiegen Eisenleitern hoch, durchwanderten in engen, gesicherten Gängen das Herzstück der Brücke und genossen anschließend einen herrlichen Ausblick auf die Obere Argen und den Neuravensburger Teilort Grub, umgeben von der reizvollen Allgäuer Landschaft. Immer wenn es für die Teilnehmer etwas schwierig wurde, war Vlado Saric zur Stelle und half den Senioren, von denen einer über 90 Jahr alt war, über kleine Hindernisse hinweg. Die Konstruktion und ihre bauliche Umsetzung konnten so aus ganz neuen Perspektiven bestaunt werden. Vlado Saric betreut die Brücke und achtet auf ihre Sicherheit. Während über die Talbrücke der alltägliche Straßenverkehr geräuschvoll Richtung Lindau und Wangen rollte, erklärte er, dass alle vier Jahre eine Brückenkontrolle stattfinde, bei der vor allem die dicken Seile überprüft würden.

