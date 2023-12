Ein Genuss für Jung und Alt

Anfang Dezember verwandelte ein kräftiger Schneefall Primisweiler in eine schöne Winterlandschaft. Die beste Gelegenheit für den SV Primisweiler mit dem vereinseigenen Loipenspurgerät mehrere Loipen zu Spuren. Am Wochenende wurden diese von vielen Genussläufern bei Sonnenschein genutzt. Für die Kooperation mit der Grundschule Schomburg standen am Wochenanfang frisch gespurte Loipen zur Verfügung.

Die Schule organisierte spontan einen klassenübergreifenden Schneetag. Dabei konnten die Dritt-und Viertklässler endlich die neue Langlauf-Ausrüstung einweihen. Alle Kinder waren mit viel Freude und Eifer dabei und kehrten mit roten Wangen erschöpft, aber glücklich, zurück zur Schule. Sie alle forderten eine baldige Wiederholung, die für die Viertklässler am nächsten Tag sofort umgesetzt wurde.

Startpunkt für alle Loipen ist bei ausreichend Schnee am Parkplatz bei der Turnhalle (Kindergarten) in Primisweiler. Den aktuellen Loipenbericht findet man unter: www.unserladen.info

Der SV Primisweiler freut sich auf einen schneereichen Winter und wünscht der Grundschule Schomburg weitere erlebnisreiche Tage in der Loipe.