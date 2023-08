Ein erfolgreicher Besuch in der Partnerstadt

Auf Einladung des Twinning–Komitees in St. Helier sind die Bänklesmugge mit Vertretern des hiesigen Partnerschaftsvereins Komitee St. Helier nach Jersey gereist, um an der Battle of Flowers teilzunehmen.

Die Jersey Battle of Flowers ist eine traditionelle Parade in St. Helier. Große, mit Blumen geschmückte Themenwagen, Tanzgruppen und eben auch Musikkapellen nehmen daran teil. Die Themenwagen werden von den einzelnen Gemeinden auf Jersey oder von Clubs jedes Jahr neu gestaltet und von einer Jury bewertet. „The Roaring 20s‘“ war zum Beispiel das Thema des Wagens von St. Helier, der auch ausgezeichnet wurde.

Das Komitee St. Helier mit der Vorsitzenden Lola Garvin hatte für die Band und die Mitreisenden ein ansprechendes Programm organisiert. Zum Kennenlernen der Insel gab es Touren zu den wunderschönen Buchten. Die Bänklesmugge gab an mehreren Orten der Insel kleine Konzerte. Bei allen Auftritten klatschte das Publikum mit und erfreute sich am Können der Band. Und da Musik über alle Grenzen verbindet konnte so im Gespräch mit den Zuhörern auf die Partnerschaft und die gemeinsame Geschichte eingegangen werden.

Das wichtigste Ereignis der Reise war aber die Teilnahme der großen Tagesparade, der Grand Day Parade, und der abendlichen Parade, der Moonlight Parade. Bei der Moonlight Parade werden die Themenwagen spektakulär beleuchtet.

Das Komitee St. Helier (Partnerschaftsverein Bad Wurzach) bedankt sich ganz herzlich bei der Band für ihre Teilnahme an diesem Austausch im Sinne der Partnerschaft und im Zeichen der Völkerverständigung.

Die Bänklesmugge sind neun Musikerinnen und Musiker, die BOCK auf BLASMUSIK haben. Die ersten Proben fanden während der Pandemie, damals noch auf einer Bank hoch über dem Wurzacher Ried, statt. Dabei entstand auch der Name Bänklesmugge. Ihr Schwerpunkt liegt in der traditionellen böhmischen Blasmusik, welche sie mit modernen Einflüssen und Solos kombinieren.