Ein Dank der Narrenzunft an alle im Narren-Flecken

Die Narrenzunft Kißlegger Hudelmale möchte sich bei allen ganz herzlich bedanken, die unsere Fasnet mitgestaltet und unser Motto „12 Millionen Johr eiser Flecka - Von dr Stoizeit bis heit!“ so toll umgesetzt und unterstützt haben.

Vielen Dank sagen wir dem Schultes und all seinen Mitarbeitern, ganz speziell dem Ordnungsamt, den Hausmeistern und den Mitarbeitern des Bauhofs, ohne die ein reibungsloser Ablauf der Fasnet nicht möglich wäre. Ein besonderer Dank gilt allen fleißigen Helfern des DRK, der Freiwilligen Feuerwehr Kißlegg und der Polizei. Auch bei unseren Sponsoren, die uns durch eine Anzeige im Narrenblättle oder anderweitig unterstützt haben, möchten wir uns besonders bedanken - ihr macht Fasnet in Kißlegg möglich. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen, die uns durch die Mitgliedschaft in der Narrenzunft, den Kauf eines Schnarragagges-Blättles oder eines Umzugspins unterstützen.

Ein ausdrückliches Dankeschön richten wir an unsere Hudelmusik, den Musikverein Kißlegg, den Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg und die Schalmeienkapelle Dilldabba. Eine Zunft kann sich glücklich schätzen, wenn sie solche Musikgruppen aus dem eigenen Ort hat.

Fasnet lebt vom Mitmachen, deshalb Dankschee an alle Gruppen, die in wunderschönen phantasievollen Häsern oder musizierend am Gumpala Dunschtig unsere Ortsfasnet bereichert haben. Es ist immer wieder überwältigend, wenn beim Mäschkerlesumzug viele und so schöne Gruppen auf den Beinen sind. Alle die zum ersten Mal mitgemacht haben und natürlich auch die etablierten Gruppen: Machet weiter, weil grad schee war’s. Und weil wir auch in diesem Jahr nach den Umzügen nicht „im Regen stehen“ gelassen wurden: Vielen Dank an die enge Zusammenarbeit unserer Wirte mit der Zunft und eure Gastfreundschaft - gleiches gilt natürlich auch für die Feuerwehr, das Juze Spatz und unser Löwen-Team.

Begonnen haben wir unsere Fasnet wieder mit einem Hemadglonker-Umzug: „Vergelt's Gott“ hier an alle Teilnehmer beim HemadglonkerUmzug, unseren Fasnetsspielern, den Hudeltänzern und Narrenbaumstellern.

Bleiben noch die wichtigsten: Wir wollen bei unseren aktiven Hudlern, Reitenderle, Grundholde, Schnarragagges und unseren Kloihudlern bedanken, die uns bei unseren Narrensprüngen in nah und fern so wunderschön repräsentiert haben, danken: Ihr seid die Besten. Bleibet dabei und machet in dr nächschde Fasnet wieder mit.