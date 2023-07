Ehrenamtsfest der Katholischen Kirchengemeinde

Die Gemeinde hat 26 verschiedene Gruppen und etwa 260 Ehrenamtliche, die sich in den verschiedensten Bereichen engagieren. Ohne sie wäre das Gemeindeleben so nicht möglich. Deshalb freuten wir uns sehr, nach vierjähriger Pause wieder das traditionelle Ehrenamtsfest austragen zu dürfen. Mit dem Ehrenamtsfest möchte die Kirchengemeinde Isny allen Ehrenamtlichen in der Gemeinde „Dankeschön“ sagen. Begonnen hat es mit einem wunderschönen Konzert der Gruppe VollgasBrass in St Maria. Anschließend wurde bei tollem Wetter und gutem Buffet vor und im Gemeindehaus weitergefeiert.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.