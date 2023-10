Ehrenamtliche sind nun gerüstet für Engagement in LUChS

Im Projekt „LUChS ‐ Lernen und Chancen schenken“ steht eine Patenschaft zwischen Kind bzw. Jugendlichen und Ehrenamtlichen im Vordergrund. In wöchentlichen Treffen wird individuelle Unterstützung geleistet: gemeinsam gelernt, Aufgaben erledigt, gespielt und gelacht! Für die neuen Engagierten in diesem Projekt wurde im September wieder eine gemeinsame Grundschulung durchgeführt.

Der interessante Schulungstag verbindet die Ehrenamtlichen vom Bodensee bis ins Allgäu und fand dieses Mal in Leutkirch statt. Die gemeinsame Zeit wurde genutzt mit Blick auf verschiedene relevante Themen in diesem Ehrenamt: Nähe und Distanz, Gesprächsführung, Aufsichtspflicht und natürlich auch die Ausgestaltung der regelmäßigen Treffen. Insbesondere der Austausch über die jeweiligen Erfahrungen stand im Mittelpunkt und durch die praxisnahe und dynamische Inhalte verfliegt der Tag im Nu.

Mit Ideen für die Gestaltung der Treffen und interessantem Input sind die Ehrenamtlichen aus dem Allgäu, dem Bodenseekreis und aus dem Schussental nun gut gerüstet für die wöchentlichen Treffen. Herzlichen Dank für die aktive Teilnahme an alle Anwesenden und viel Freude beim Zeit schenken in ihrer Lernpatenschaft in Kißlegg, Leutkirch, Isny und Bad Wurzach. Dank der mehrjährigen Förderung über die Aktion Mensch können Ehrenamtliche im LUChS-Projekt gut in ihrem Tun unterstützt werden.

Sie wollen noch mehr über das Projekt LUChS erfahren? Schauen Sie rein unter www.stiftung-kinderchancen-allgaeu.de oder nehmen Sie Kontakt mit Projektkoordinatorin Franziska Wieland auf ([email protected] oder unter Mobilnummer 0162/2094705).