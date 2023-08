Ehrenamtliche für Lernpatenschaften gesucht

Das Projekt LUChS — „Lernen und Chancen schenken“ der Stiftung Kinderchancen Allgäu bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu einer besseren Bildungsteilhabe. Hierfür suchen wir Ehrenamtliche in und um Bad Wurzach, Leutkirch, Aitrach, Aichstetten und Isny.

Nicht alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Bildungschancen. Um einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu leisten, hat die Stiftung Kinderchancen das Projekt „LUChS“ ins Leben gerufen.

Patrick (Name redaktionell geändert) besucht die örtliche Grundschule. Lesen und Schreiben fallen ihm schwer. Seine Eltern können ihn bei schulischen Aufgaben nur schwer unterstützen. Patrick hat jetzt eine ehrenamtliche Patin, die sich einmal in der Woche für eine Stunde mit ihm trifft. Sie üben gemeinsam lesen und schreiben, spielen Karten und sprechen über ihr gemeinsames Hobby Sport. Patrick freut sich auf die Treffen und genießt die Zeit mit seiner Patin. Auch die ehrenamtliche Patin erlebt die gemeinsame Zeit als bereichernd.

Ehrenamtliches Engagement wird in der Stiftung Kinderchancen Allgäu wertgeschätzt und entsprechend begleitet. Dazu gehören die Organisation der Rahmenbedingungen, das Anbieten von Schulungen und Austauschtreffen sowie eine Ansprechperson bei Fragen oder Problemen. Die Aktion Mensch unterstützt das Projekt LUChS für den Projektzeitraum 2021 bis 2024 und trägt als größte private Förderorganisation im sozialen Bereich dazu bei, dass auch in unserer Region Chancen für Kinder und Jugendliche verbessert werden und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft gefördert wird.

Können Sie sich vorstellen, einem Kind oder Jugendlichen Zeit und somit Chancen zu schenken? Dann melden Sie sich gerne bei Franziska Wieland ([email protected], 0162—2094705). Weitere Infos zum Projekt finden Sie auf der Homepage www.stiftung–kinderchancen–allgaeu.de