Der Gerichtstag in Eglofs ist beliebte Tradition am Freitag nach Aschermittwoch. Dabei wissen die Gäste nie, ob sie es vielleicht selbst sind, die plötzlich als Angeklagte vor dem Richter stehen. Karl-Heinz Marx, Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Eglofs, begrüßte im Dorfstadel viele Gäste und Heimatpfleger sowie politische Persönlichkeiten von diesseits und jenseits der Argen. Sie alle warteten voller Spannung auf die Frage des Richters: „Wer hat etwas vorzubringen?“

Vor der Verhandlung gab es Musik von „Quattro Sound“ und ein kurzes Theaterstück. Dieses Mal aus der Feder von Karl Rauch. In die Rollen von Bürgermeister und Michl schlüpften André Rauch und Ottmar Jörg, die sich einen amüsanten Disput zu aktuellen Themen lieferten.

Die Lippen vom analogen Schnapseln befeuchtet, diskutierten sie über Glasfaservernetzung, landeten bei den Bibern am Annabach, die sie nach Wangen umleiten wollen. „Da sorgen sie für echte Vielfalt auf der Gartenschau.“

Diskussion über Klinikstandort

Und sie hatten eine Idee für den neuen Klinikstandort für Wangen und Lindenberg, weil das „Heanat oder Deanat?“ nicht geklärt ist. „Es wäre doch am klügsten, man baut die Klinik auf Gestratz. Da geht die Landesgrenze dann mitten durchs Haus.“

Das hohe Gericht mit seinen Schöffen war schnell gebildet und Richter Marx eröffnete die Verhandlung, die von viel Humor und Lachen begleitet wurde. „Es ist Tradition bei unserem Gericht, dass sich alle, die einen Schmerz haben, melden dürfen. Also, wen irgendwas bedrückt, hoch die Hände“, forderte er auf.

Denkmal in Buch in schlechten Zustand

Ortsheimatpfleger Bert Schädler aus Röthenbach meldete sich. Er klagte, dass sich die Umgebung am Röthenbacher Freigericht, einem Denkmal im Ortsteil Buch, in einem erbärmlichen Zustand befinde. In diesem Jahr soll dort am 9. Juni der 100. Geburtstag des Denkmals gefeiert werden.

Schädler forderte, dass die Bürgermeister Stephan Höß (Röthenbach) und Markus Eugler (Grünenbach) den Platz für das Fest schön herrichten. Es stellte sich dabei heraus, dass Buch auch Veranstaltungsort für den Westallgäutag sein wird. Und schon waren alle in der Festplanung.

Das Gericht entschied, dass beide Rathauschefs den Platz herrichten und mit einer anständigen Tafel bestücken müssen. Marx schlug vor, dass die Landjugend die Bewirtung des Frühschoppens übernimmt und die Allgäuer Brauereien Bier spenden.

Böllerkanone vom Heimatverein

Der Heimatverein Eglofs werde die Böllerkanone beisteuern, den ersten Schuss dürfe Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter zünden, wenn er sich bereit erkläre, die Bauüberwachung für das Freigericht zu übernehmen.

Einen bürokratischen Schildbürgerstreich vom Autobahnbundesamt beklagte Stephan Wiltsche, der Vorsitzende der AG Heimatpflege im Württembergischen Allgäu. Die touristischen Hinweisschilder an der A96 müssen für je 35.000 Euro erneuert werden, weil sie größenmäßig nicht der neuesten Norm entsprechen. Das Eglofser Gericht fällte ein Urteil: Die bayerischen Gemeinden im Landkreis sollen sich beteiligen. Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner versicherte, er kümmere sich um die ordnungsgemäße Zahlung.

Agthe mit neuer Aufgabe

Nach weiteren Wortmeldungen wurde Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe dazu verdonnert, das Problem an der Wasserleitung in Niederstaufen, die nicht benutzt werden dürfe, zu lösen, indem er mit einem Kübel das Wasser an der einen Seite aufnehme, die Straße hinuntertrage und dort wieder hineinschütte. Weil Agthe zum wiederholten Mal nicht anwesend war, lud ihn der Richter für 2025 vor.

Es folgten weitere Wortmeldungen und ein Einwurf der Bäuerin Christa Fuchs, die alle Entscheidungsträger darum bat, mit Landwirten zu anstehenden Entscheidungen zu den Schutzgebieten ins Gespräch zu kommen. „Unsere Region ist auch deshalb so schön, weil es eine funktionierende Landwirtschaft gibt.“ Nach drei vergnüglichen Stunden schloss Marx die Verhandlung mit den Worten „Es ist wichtig, dass wir in unserem kleinen Rahmen gut entscheiden: Familie, Dorf, Kirche, Landwirtschaft, Gemeinde, das ist das, was uns umtreibt.“