Volleyballerinnen starten mit Doppelspieltag

Nach einer langen und intensiven Vorbereitung geht es am kommenden Wochenende wieder los: Die Volleyballerinnen des SV Eglofs bestreiten ihre ersten Spiele in der neuen Saison.

Nach dem Aufstieg der Damen 1 in der vergangenen Saison und einer Anpassung des Ligasystems, spielen die Damen 1 erstmals in der Verbandsliga 2, während die zweite Mannschaft des SVE in der Bezirksliga 5 antritt. Verstärkt wurde das Team der vergangenen Saison in der Sommerpause durch drei Neuzugänge und zwei bisherige Jugendspielerinnen. Außerdem kehrt Carina Müller als Trainerin zurück und wird in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Damen 2 stehen. An diesem Samstag starten sowohl die Damen 2 als auch die Damen 1 in der eigenen Halle in die neue Saison. In der Bezirksliga empfangen zunächst die Damen 2 um 11 Uhr die TG Bad Waldsee 2 und anschließend die VSG Illertal. Im Anschluss sind ab circa 15 Uhr der TSV Blaustein sowie der SV Pfrondorf bei den Damen 1 zu Gast.