Einen versöhnlichen Saisonabschluss haben die Volleyballerinnen des SV Eglofs gefeiert. Mit zwei Siegen gegen die SG Ochsenhausen/Biberach II und den VC Baustetten haben sich die Allgäuerinnen in der Verbandsliga noch mal sechs Punkte geholt. Dennoch muss Eglofs Mitte April in die Abstiegsrelegation.

Gegen Ochsenhausen/Biberach II startete der SV Eglofs laut Mitteilung nervös. Gegen den Tabellenletzten wackelte die Annahme, ebenso fehlten die zwingenden Abschlüsse im Angriff. Dank guter Aufschläge ging der erste Satz dennoch mit 25:22 an die Gastgeberinnen. In Satz zwei agierte das Team von Interimstrainerin Monika Gumboldt zunehmend wacher und stabiler (25:17). Im dritten Durchgang wurde es ganz deutlich (25:8).

Beste Leistung gegen einen Aufstiegskandidaten

Gegen den Aufstiegskandidaten VC Baustetten agierte der SV Eglofs wie ausgewechselt. Eine präzise Annahme, druckvolle Angriffe und das gewisse Quäntchen Glück brachten den ersten Satzerfolg (25:22). Im zweiten Satz setzte sich der Tabellensiebte Eglofs von Beginn an ab. Eine gute Abwehrarbeit und starke Blocks von Mira Rimmele brachten einen zwischenzeitlichen Vorsprung von zehn Punkten. Der Durchgang endete schließlich mit (25:19). Der dritte Durchgang brachte schließlich schon die Entscheidung. Während bei Baustetten nichts mehr zu funktionieren schien, funktionierte bei den Argenbühlerinnen alles (25:15). Die beste Saisonleistung brachte gegen den Tabellenzweiten den zweiten 3:0-Erfolg des Tages.

Weite Fahrt nach Heilbronn

Beendet wird die Saison am 13./14. April beim Relegationsturnier, das voraussichtlich in Willsbach bei Heilbronn sein wird. Dort müssen Eglofs Volleyballerinnen um den Klassenerhalt in der Verbandsliga kämpfen, um nicht nach einer Saison wieder in die Landesliga abzusteigen.