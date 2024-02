Beim Gerichtstag in Eglofs werden Fehltritte gegen das Allgäu aufs Korn genommen und mit einer Auflage bestraft. Und das jeweils am ersten Freitag nach Aschermittwoch im Eglofser Dorfstadel bei Kässpatzen und Starkbier, bei einem Sketch und Musik.

Umrahmt von Bernhard Scheles geleiteten „Quattro Sound“, der sich zurecht „jung - jung geblieben und pfiffig“ nennt, zeigte die von Karl Rauch geschriebene und von André Rauch und Ottmar Jörg gespielte Posse auf, wie es in den Allgäuer Amtsstuben so zugeht.

Angeheizt durch einige Obstler kam alles das auf den Schreibtisch, was scheinbar Thema der vergangenen Wochen war: Das „Grabenziehen mit eigenen Spaten für die Wiedervernetzung“, der Vorschlag, den Klinikstandort für Wangen und Lindenberg in Gestratz zu suchen, „weil die Landesgrenze dann mitten durchs Haus geht“, oder die Lösung des Biber-Problems am Annabach, die sich so anhörte: „Die Tierchen werden nach Wangen umgeleitet. Da können sie bei der Landesschau für Gartenvielfalt sorgen.“

„Wen druckt etwas?“

Nachdem „Gerichtsschreiber“ Karl Milz die wichtigsten Urteile von 2023 und deren Umsetzungen noch einmal vor Augen geführt hatte, darunter der spektakuläre Schellen-Weltrekord, der die Schweiz in den Schatten stellte und das Allgäu einmal mehr in den Fokus rückte, eröffnete „Richter“ Karl-Heinz Marx die Verhandlung mit der Frage „Wen druckt etwas?“

Die erste Antwort kam von Ortsheimatpfleger Bert Schädler aus Röthenbach. Er mahnte die ungepflegte Umgebung des Röthenbacher Freigerichts an. Jenes Denkmal, das sich im Ortsteil Buch befindet und zur Erinnerung an die Zeit, als dort das Gericht unter freiem Himmel tagte, aufgestellt wurde. Zur 100. Geburtstagsfeier am 9. Juni sollen die Bürgermeister Stephan Höß (Röthenbach) und Markus Eugler (Grünenbach) nun für erneuten Glanz sorgen.

Ein „bürokratischer Schildbürgerstreich“

Da das Buch auch Austragungsort des Westallgäutages 2024 sein wird, ist an die Bewirtung des Frühschoppens durch die Landjugend gedacht. Und wie es nicht anders sein kann, sind die Allgäuer Brauereien zu Bierspenden aufgerufen. Zudem soll Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter den ersten Schuss aus der Eglofer Kanone abfeuern.

Stephan Wiltsche, Vorsitzender der AG Heimatpflege im Württembergischen Allgäu, führte mit der vom Autobahnbundesamt - wegen Abweichung von der heutigen Normgröße - geforderten Erneuerung der touristischen Hinweisschilder entlang der A96 einen „bürokratischen Schildbürgerstreich“ vor Augen. An den Kosten pro Schild von sage und schreibe 35.000 Euro sollen sich laut „Eglofser Gerichtsurteil“ die bayerischen Gemeinden im Landkreis Lindau mit einer Spende beteiligen. Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner sagte den ordnungsgemäßen Transfer der Gelder zu.

Mehrere Brückenprobleme

Was Edmund Roltsch da in der Zeitung gelesen hatte, betraf eines von mehreren Brückenproblemen in der Region. Dass die Brücke Staudachmühle künftig nur noch mit einer Nutzlast von bis zu 1,5 Tonnen befahren werden kann, das hält der Eglofser „schlicht für unmöglich“. Schließlich benutzen seines Wissens nach täglich rund 100 Autos die Überquerung von hüben nach drüben. Grund genug für Roltsch, „die Brücke zu sanieren“.

Den Vergleich zum Neubau der Brücke in Mühlbolz wollte Bürgermeister Sauter jedoch nicht gelten lassen. Schließlich habe Argenbühl „die meisten Kosten dafür übernommen“. Während einige der Gäste im Saal den Blick in Richtung Hergatz wandten, sprachen sich wieder andere im Saal dafür aus, „die Kasse von Bürgermeister Oliver-Kersten Raab nicht über Gebühr zu strapazieren“. Das Urteil war ein kompromissbereites und lautete: „Bevor die Brücke abgesprochen wird, soll der Fall nochmals geprüft werden.“

Wo wird gewählt?

Am 9. Juni sind nicht nur Europa- sondern auch Kommunalwahlen. Dass 2021 wegen der Pandemie in der Turnhalle gewählt werden musste, das kann André Rauch noch verstehen. Aber auch 2024? Und er stellte den Antrag, Bürgermeister Sauter zum Umdenken aufzufordern. Dieser argumentierte unter anderem mit der verlangten Barrierefreiheit für Wahllokale und verwies auf den großzügigeren Raum für die Leute vom Wahldienst.

„Seit Hunderten von Jahren wird in Eglofs im Rathaus gewählt“, ließ Karl Milz hören und nannte das Rathaus „den Ort der Demokratie“. Roland Sauter ließ sich erweichen und unterbreitete das Angebot, die Wahl im Juni wegen der bereits laufenden Vorbereitungen in der Turnhalle zu belassen, die nächsten Wahlhandlungen dann aber wieder in das Rathaus zu verlegen. Mit einer Bedingung: die Wahlhelfer müssen über den Geschichts- und Heimatverein Eglofs benannt werden.