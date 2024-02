SVE-Damen lassen Punkte liegen

Am Samstag war die erste Damenmannschaft des SV Eglofs Gast in Blaustein. Die Volleyballerinnen stehen mittlerweile unter Druck, Punkte gegen den Abstieg aus der Verbandsliga zu sammeln. Vor Spielbeginn standen die Damen auf Platz sieben und damit auf einem Relegationsplatz. Schon vorher war klar, dass es beim Tabellenvierten TSV Blaustein nicht einfach werden würde. Die SVE-Damen fanden zunächst nicht ins Spiel und lagen schon nach kurzer Zeit mit 1:10 zurück. Dieser Neun-Punkte-Rückstand konnte in der Folgezeit durch gute Aufschläge, starke Block- und Abwehrarbeit und auch durch mutiges Angriffsspiel auf 17:22 geschmälert werden. Diagonalangreiferin Julia Gumboldt gelang anschließend eine überragende Aufschlag-Serie, so dass die Frauen aus Blaustein keinen einzigen Punkt mehr erzielen konnten. Mit 25:22 Punkten ging der Satz überraschend doch noch nach Eglofs.

Mangelnde Konstanz kostest den Sieg

Nun hieß es, die Euphorie in den zweiten Satz mitzunehmen, was den Eglofserinnen zu Beginn auch gelang. Mitte des zweiten Satzes lagen die SVE-Damen dann mit vier Punkten zurück, kämpften sich aber noch mal bis auf zwei Punkte heran (17:19). Am Ende fehlte dem Eglofser Spiel aber die Konstanz, um den Satz für sich zu entscheiden, der mit 25:19 an die Gastgeberinnen ging. Und auch der dritte und der vierte Satz gingen mit 25:20 und 25:18 an die Blausteiner Frauen. Zahlreiche Annahme- und Aufschlagsfehler führten dazu, dass Eglofs keinen Druck mehr auf ihre Gegnerinnen ausüben konnte. Am nächsten Heimspieltag (17. Februar) möchten die Damen auf dem starken ersten Satz aufbauen und viele Punkte sammeln.

Die zweite Damenmannschaft des SV Eglofs war am Samstag bei der VSG Illertal in Bellenberg zu Gast und erwischten keinen guten Tag. Durch eine Flut von Fehlern wurde den Damen der VSG Illertal der 3:0-Sieg (25:19, 25:13, 25:12) quasi geschenkt. Die Damen 2 findet sich nun auf dem vierten Tabellenplatz wieder.