SV Eglofs verliert Rückrundenauftakt

Nach einer kurzen Winterpause starteten die Eglofser Spielerinnen beim SV Pfrondorf in die Rückrunde der Volleyball-Verbandsliga. Es gab eine klare 0:3-Niederlage.

Die Allgäuerinnen gingen laut Mitteilung konzentriert und mit einer soliden Abwehr in den ersten Satz. In langen Ballwechseln erspielten sie sich einen kleinen Vorsprung, konnten diesen aber nicht halten. Die Gegnerinnen wurden stärker und in einem engen Spiel ging nach und nach die Konsequenz verloren. Der erste Satz ging mit 23:25 verloren. Im zweiten Satz schlichen sich zu viele Fehler ein und die Energie des ersten Satzes konnte nicht beibehalten werden. Mit 20:25 ging auch dieser verloren. Fehlende Abstimmung und mangelndes Selbstvertrauen führten dazu, dass Eglofs auch den dritten Satz sang- und klanglos abgeben musste (14:25). Pfrondorf gewann mit 3:0 und sicherte sich die Tabellenführung. Der SV Eglofs liegt auf dem siebten Rang und damit auf einem Relegationsplatz.

Am Samstag hat die Jugendmannschaft des SV Eglofs ihren zweiten und letzten Heimspieltag in dieser Runde. Zu Gast sind die U18-Mannschaften des SV Oberzell und der TG Bad Waldsee. Die Volleyballerinnen des SVE möchten den Heimvorteil nutzen, um sich wichtige Punkte zu sichern. Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Turn- und Festhalle in Eglofs. Die Mädchen freuen sich über zahlreiches Erscheinen und lautstarke Unterstützung.