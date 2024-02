Die erste Damenmannschaft des SV Eglofs sicherte sich am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den SG MADS Ostalb in Aalen ihren ersten Sieg in der Verbandsliga-Rückrunde.

Die Eglofserinnen fanden schnell ins Spiel und konnten sich dank sicherer Aufschläge und guter Angriffe im ersten Satz direkt absetzen. Die Führung gaben sie bis zum Ende nicht mehr her und entschieden den Satz mit 25:18 für sich. Ähnlich verlief auch der zweite Abschnitt. Nach zumeist stabilen Annahmen, konnten die Damen flexibel angreifen und gewannen ihn mit 25:16.

Lediglich im dritten Satz gab es einen Durchhänger

Auch im dritten Durchgang ließen die Westallgäuerinnen nicht nach. Durch großartiges Teamwork und eine Aufschlagserie von Nadine Kimmich konnten sie sich eine 23:16-Führung erarbeiten, bevor sie es noch einmal spannend machten. Sie ließen die Gegnerinnen auf 21:23 herankommen. Am Ende stand jedoch ein klarer Auswärtssieg (25:18, 25:16, 25:22), durch den die Eglofserinnen am Tabellennachbarn SG Mads Ostalb auf den siebten Platz vorbeiziehen konnten. Am kommenden Spieltag geht es für die Damen 1 direkt zum nächsten Duell im Abstiegskampf zum Tabellensechsten nach Tübingen.

Zweite Mannschaft mit Sieg und Niederlage

Die Damen 2 des SVE bestritten Samstag ihren letzten Heimspieltag der Saison in der Bezirksliga. Zu Gast waren die Mannschaften des SV Hauerz 1 und SV Hauerz 2.

Sie wollten an die Leistung des vergangenen Heimspieltags anknüpfen und den dritten Tabellenplatz festigen. Voller Elan starteten sie zunächst in das Spiel gegen den Tabellenletzten SV Hauerz 2 und gewannen die Partie souverän mit 25:12, 25:16 und 25:23.

Im zweiten Spiel traf der SV Eglofs 2 dann auf den ungeschlagenen Tabellenführer SV Hauerz 1. Jeder Punkt war hart umkämpft und doch mussten sie sich dem starken Gegner mit 25:27, 15:25 und 16:25 beugen. Sie stehen weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz der Bezirksliga 5.