SV Eglofs holt sich den dritten Saisonsieg

In der Volleyball-Verbandsliga II hat der SV Eglofs sein Auswärtsspiel bei der SG Ochsenhausen/Biberach II mit 3:0 (25:21, 25:17, 25:21) gewonnen. Mit nun zehn Punkten nach sechs Saisonspielen stehen die Allgäuer Volleyballerinnen in der Tabelle auf Rang sechs.

Der SV Eglofs fand laut Mitteilung gegen den Tabellenletzten gut ins Spiel und setzte sich direkt mit ein paar Punkten ab. Durch einige Fehler ließen die Allgäuerinnen die Gastgeberinnen etwas herankommen, aber davon ließen sich die Eglofserinnen nicht beirren und gewannen den ersten Satz mit 25:21.

Sowohl Satz zwei als auch Satz drei starteten ähnlich. Mit guten Aufschlägen baute sich Eglofs einen Vorsprung auf, der dann aber durch druckvolle Angriffe von Ochsenhausen/Biberach wieder aufgeholt wurde. Mit der Zeit stabilisierten sich die Annahmen, wodurch die Eglofserinnen ihre Spielzüge besser aufbauen konnten. Weitere Aufschlagserien setzten die Gegner unter Druck und waren letztlich mitentscheidend für den Sieg. Den zweiten Satz gewann Eglofs mit 25:17, den dritten mit 25:21 - dadurch holten sich die Allgäuerinnen drei weitere Punkte. Am Samstag (13 Uhr) spielt der SV Eglofs bei der SG MADS Ostalb II in Mutlangen.

Fünfsatzsieg für die zweite Mannschaft

Nachdem das Spiel gegen den TSV Bad Saulgau abgesagt werden musste, hatte der SV Eglofs II am vergangenen Samstag in der Bezirksliga V den SC Göggingen zu Gast. Den ersten Satz gewann Eglofs klar mit 25:13. Diesen Elan nahmen die Gastgeberinnen aber nicht mit in den zweiten Satz, der mit 16:25 verloren wurde. Das wollten die Eglofserinnen nicht auf sich sitzen lassen. Sie steigerten sich wieder und gewannen den dritten Satz mit 25:15. Der SC Göggingen kämpfte stark, sicherte sich den vierten Durchgang mit 29:27 und erzwang den Tiebreak. Auch dank druckvoller Aufschläge von Jessica Kolb gewann der Tabellendritte Eglofs aber mit 15:9.