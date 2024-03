Die SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts hatte am Sonntag das nächste Topteam der Fußball-Regionenliga zu Gast. Und wieder einmal gingen die SGM-Frauen punkt- und torlos aus der Begegnung: Auf das 0:1 gegen den Tabellenzweiten SV Immenried folgte eine 0:4-Pleite gegen den Spitzenreiter SV Deuchelried.

In der ersten Halbzeit machte die SGM ihre Sache aber gut. Die Gastgeberinnen erspielten sich im lokalen Derby anfangs sogar einige Torannäherungen. Durch eine starke Defensivleistung unterdrückte die SGM die gegnerischen Offensivaktionen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam der zweikampfstarke Außenseiter sogar zu hochkarätigen Möglichkeiten, die allerdings nicht verwertet wurden. So ging es in der Delphin-Arena mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Schneller Doppelschlag nach der Halbzeit

Und nach dieser machte der Primus ernst. Sylvia Dengler (55.) per Distanzschuss und Sofia Borges (57.) mit einem direkt verwandelten Freistoß trafen per Doppelschlag zur 2:0-Führung für Deuchelried. Nun war die SGM verunsichert. Aliza Margo Zuber (72., 90.) besorgte den 4:0-Endstand.

Die SGM rangiert auf Rang fünf und gastiert am kommenden Sonntag um 12.15 Uhr beim Tabellendritten SV Bergatreute.