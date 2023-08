Letzter Widerstand gegen neue Brücke und Kreisstraße bei Eglofstal

Der Neubau der umstrittenen Argenbrücke zwischen Eglofstal und Steinegaden wird noch in diesem Jahr abgeschlossen sein, die Kreisstraße 8011 als Zubringer auf baden–württembergischer Seite soll dann 2024 verlegt und ausgebaut werden. Der Besitzer eines dafür nötigen Wiesenstücks weigert sich jedoch, seinen Grund zu verkaufen. Eine Enteignung, die der bei diesem Projekt federführende Kreis Ravensburg bislang als „allerletztes Mittel“ bezeichnet hatte, scheint unausweichlich.

Der Verlauf der neuen Kreisstraße 8011, mit verlegtem Anschluss an die B 12 und der im Bau befindlichen Argenbrücke. (Foto: Alexis Albrecht )

Zur Erinnerung: Die rund 100 Jahre alte und mittlerweile auf 3,5 Tonnen beschränkte Brücke über die Obere Argen zwischen Eglofstal und Steinegaden wird wegen ihres maroden Zustands durch einen Neubau rund 50 Meter flussaufwärts ersetzt. Dazu müssen auf bayerischer Seite die Zufahrten verlegt und neu gebaut werden. Das Gleiche ist bei der Kreisstraße 8011, dem Zubringer auf baden–württembergischer Seite, vorgesehen. Deren Einmündung in die B 12 wird dabei aus Gründen der Verkehrssicherheit künftig aber nicht mehr an der Hofstelle sein, sondern rund 75 Meter weiter Richtung Wangen.

2024 wird dann die Kreisstraße verlegt

Der Neubau der Brücke läuft seit dem vergangenen Frühjahr und ist im Zeitplan, wie der Kreis Ravensburg auf SZ–Anfrage mitteilt. Die Fundamente für die Widerlager seien bereits betoniert, Ende des Jahres werde die Brücke fertiggestellt sein. Das gut zehn Meter breite und etwa 80 Tonnen schwere Bauwerk ist dann für den Schwerlastverkehr ausgelegt und beinhaltet neben den beiden Fahrbahnen noch einen Fußweg. Im kommenden Jahr folgt dann Teil zwei der Baumaßnahme, die Verlegung und der Ausbau der K 8011. Auch die Kreisstraße wird mit einer Breite von sechs Metern künftig schwerlastverkehrstauglich sein, wegen der laut Kreis zu geringen Verkehrsbelastung wird auf einen Radweg verzichtet.

Die Fundamente der neuen Grenzbrücke über die Argen sind bereits betoniert. (Foto: Bernd Treffler )

Umstritten ist der Neubau der Grenzbrücke vor allem, weil Anlieger hauptsächlich auf bayerischer Seite befürchten, dass damit auch ein Vollausbau der Kreisstraße LI 12 vorprogrammiert ist und so mehr schwere Laster durch das idyllische Tal rauschen. Aber auch auf baden–württembergischer Seite gibt es Stimmen, die den Bau von Brücke und Kreisstraße als überdimensioniert bezeichnen.

Hauptvorwurf: Alles ist überdimensioniert

Zu diesen Kritikern gehört Christoph Maier. Ihm und seinen beiden Geschwistern gehört eine etwa sieben Hektar große, bewirtschaftete Wiese an der B 12. Für die neue Einmündung der K 8011 benötigt der Kreis dauerhaft gut tausend Quadratmeter an der nordöstlichen Ecke des Grundstücks. Für Maier — wie für seine Eltern, denen die Fläche zuvor gehört hatte — war schon vor etwa zwei Jahren, beim Erörterungstermin der sogenannten Planfeststellung (Genehmigungsverfahren) in der Eglofser Turnhalle, klar, „dass wir nichts für die Trasse hergeben“.

In diesem Bereich soll die neue Kreisstraße 8011 in die B 12 (links) einmünden. (Foto: Bernd Treffler )

Schon aus Prinzip, denn Christoph Maier hält den „extremen Flächenverbrauch der unglaublich breiten, für den Schwerverkehr ausgelegten Straße für vollkommen überdimensioniert“. Für ihn wird mit der neuen K 8011 „eine massive Verkehrsachse geplant“, die zur allgemeinen Entwicklung passe, dass „immer mehr an landwirtschaftlich genutzter Fläche verloren geht“. Der Landkreis wisse seiner Einschätzung nach genau, wie viel mehr Verkehr in diesem Bereich künftig fließen wird und dass deshalb die Gefahr an einer Einmündung zur Bundesstraße steigt.

Grundbesitzer stört sich an Art und Weise der Kommunikation

Gestört hat den Grundstückseigentümer auch die Art und Weise der Kommunikation durch den Kreis. Vor dem ersten offiziellen Schreiben im vergangenen März, ein Jahr nach Erreichen der Baureife, sei bis auf ein Telefonat mit seinen Eltern nichts passiert, und dann werde gleich von einem „engen Zeitplan“ und einer „Dringlichkeit“ gesprochen. Und damit gedroht, dass auch ohne Einwilligung das Grundstück in Anspruch genommen werden könne. Weil Maier mit dem Kaufangebot nicht einverstanden ist, zudem eine Ungleichbehandlung beklagt (andere Eigentümer hätten Ausgleichsflächen bekommen) und deshalb die gewünschte Bauerlaubnis nicht erteilt, folgt im Juni ein zweites Schreiben, in dem der Landkreis deutlicher wird.

In dem Brief, der der SZ ebenfalls vorliegt, verweist das Landratsamt auf eine „bestehende“ Statistik, die den Knotenpunkt B 12/K 8011 als Unfallschwerpunkt und „akuten Gefahrenbereich“ ausweise und die „derzeitige Situation nicht weiter tragbar“ sei (Anm. der Redaktion: Auf Nachfrage datiert die Unfallstatistik aus den Jahren 2012 bis 2020, die Polizei beschreibt den Knotenpunkt in den vergangenen drei Jahren aktuell als „unauffällig„.) Außerdem liege es laut Kreis im Interesse der Allgemeinheit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und weitere Unfälle zu verhindern. „Daher ist die schnellstmögliche Umsetzung der Maßnahme erforderlich“, heißt es weiter. Das Planfeststellungsverfahren habe weiter gezeigt, dass die geplanten Eingriffe in das Eigentum zumutbar seien: „Die Voraussetzungen für eine vorzeitige Besitzeinweisung sind somit erfüllt.“ Wenn Maier nicht bis Ende Juli einwilligt, dann soll dieser, dem eigentlichen Enteignungsverfahren vorgeschaltete Schritt beantragt werden, um „den Fortschritt der Maßnahme nicht zu gefährden“.

Landkreis will sich zu „Einzelheiten“ nicht äußern

Christoph Maier hält das ganze Vorgehen für „wenig rechtsstaatlich“. Verhandlungen auf Augenhöhe, wie vom Landkreis in der Vergangenheit angekündigt, habe es nie gegeben, so der Grundstückseigentümer, sondern „gleich eine Enteignungsdrohung“. Auf SZ–Nachfrage will der Landkreis „aufgrund von laufenden Vertragsverhandlungen zu Einzelheiten keine Auskunft geben“. Nur so viel: Im Gegensatz zum Brückenneubau, wo es mit allen betroffenen Grundstückseigentümern eine Einigung gegeben habe, seien die Grunderwerbsverhandlungen für die Verlegung der K 8011 noch nicht abgeschlossen. Und: „Der Kreis ist bemüht, alle nötigen Grunderwerbsverhandlungen konsensual abzuschließen. Hierbei gilt selbstverständlich der Gleichheitsgrundsatz.“

Die bestehende, marode Argenbrücke ist seit geraumer Zeit auf 3,5 Tonnen beschränkt. (Foto: Bernd Treffler )

Maier will das neuerliche Ultimatum trotzdem verstreichen lassen, behält sich rechtliche Schritte vor — wohl wissend, dass er mit seinem Widerstand die „neue“ Kreisstraße nicht wird verhindern können. Der Ausbau der K 8011 soll im Frühjahr 2024 beginnen, dazu werde von Anfang März bis Mitte April die B 12 gesperrt, so der Landkreis weiter. Witterungsbedingt könne sich dies auch auf den Herbst verschieben, in jeden Fall soll eine Sperrung der Bundesstraße während der von Ende April bis Anfang Oktober laufenden Landesgartenschau in Wangen vermieden werden. Eine Sperrung der K 8011 sei dann für Mitte 2024 vorgesehen.

Das ist der Stand auf bayerischer Seite

Auf bayerischer Seite kämpft die Bürgerinitiative „BI–LI 12“ jetzt schon seit gut zehn Jahren gegen den Neubau der Argenbrücke zwischen Eglofstal und Steinegaden und den Ausbau ihrer Kreisstraße — damit das idyllische Tal von noch mehr schweren Lkw verschont bleibt. Über dem Fluss und auf baden–württembergischer Seite werden aber derzeit schon Fakten geschaffen: Sowohl die neue Grenzbrücke (fertig bis Ende 2023) als auch die im kommenden Jahr zu verlegende K 8011 werden schwerlasttauglich sein. Und wie geht es dann auf der aktuell bis 7,5 Tonnen beschränkten LI 12 weiter? „Ich weiß es nicht“, sagt Werner Syska, einer der BI–Sprecher. „Mit uns hat bislang niemand geredet. Wir warten noch, wann wer mit welchen Plänen auf uns zukommt.“

Dabei ist Syska durchaus bewusst, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, wenn Brücke und Kreisstraße auf baden–württembergischer Seite für Schwerlastverkehr ausgelegt sind, es aber bei der LI 12 bei einem kleinen, bestandsnahen Ausbau, gegebenenfalls mit einer Tonnagebeschränkung, bleiben soll. Trotzdem gilt für Syska und die weiteren Anlieger weiter, dass sie keine Grundstücke für einen Vollausbau der LI 12 hergeben. Dazu haben sich die Grundbesitzer entlang der Straße schriftlich verpflichtet. Einer Enteignung, wie jetzt bei dem Eglofstaler Grundbesitzer wahrscheinlich, steht die Ankündigung des Lindauer Landrats Elmar Stegmann entgegen, der für eine Kreisstraße niemand enteignen will.

Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, in welche Richtung die Planungen für einen LI12–Ausbau gehen, wann es darüber Gespräche gibt und wie der Zeitplan für das Projekt aussieht, hält sich das Büro des Landrats jedoch äußerst bedeckt. „Wir sind aktuell noch mitten in den Gesprächen und Planungen und können daher noch keine weiteren Auskünfte erteilen“, so eine Sprecherin des Landrats. Und: „Selbstverständlich werden wir, sobald es konkretere Pläne gibt, diese auch der Öffentlichkeit kommunizieren. Dies wird jedoch frühestens Ende des Jahres sein.“ Von diesem Zeitplan und davon, nicht in die Planungen eingebunden zu sein, hält Werner Syska recht wenig: „Das ist ein komplett falsches Vorgehen.“