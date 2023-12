Lanjugend Eglofs spendet über 4000 Euro an das Kinderhospiz St. Nikoalaus

Eglofs

Eglofs / Lesedauer: 1 min

Die Katholische Landjugendbewegung Eglofs hat nun eine Spende von 4705,69 Euro an Luisa Miorin (am Scheck) vom Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach überreicht (Foto: Foto: Martina Wersig).

Veröffentlicht: 05.12.2023, 11:05 Von: sz