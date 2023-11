Daniela Benzinger macht den Deckel drauf

Bei der Partie der SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts gegen die SGM Aulendorf/Bad Buchau in der Frauenfußball-Regionenliga 6 wurde schnell klar, wer die drei Punkte mehr wollte. Bereits nach sieben Minuten brachte Viktoria Matern die Gastgeber in Führung. Danach verlief das Spiel ausgeglichen bevor Daniela Benzinger in der 90. Minute das entscheidende 2:0 erzielte.

Topspiel gegen den TSV Tettnang II

Das nächste Spiel bestreitet die SGM am Samstag um 11 Uhr beim Landesliga-Absteiger TSV Tettnang II. Es ist eine echte Topbegegnung in der Regionenliga. Während die Allgäuer mit 19 Zählern auf Rang vier positioniert sind, ist Tettnang II punktgleich mit dem Führenden SV Immenried Zweiter.