Carina Gragnato besorgt den Ausgleich

Am fünften Spieltag in der Frauenfußball-Regionenliga traf die SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts in Meckenbeuren auf die SGM Eschach/Brochenzell. Die erste Halbzeit begann mit einigen Torchancen auf beiden Seiten, die jedoch alle vergeben wurden. So stand es zur Pause 0:0. In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen spannenden Kampf, in der 49. Spielminute ging Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts durch Carola Walser in Führung. Eschach/Brochenzell glich durch ein Tor von Anna Patschke in der 64. Minute aus. Im Anschluss hatte der Gast viele Möglichkeiten, belohnte sich aber nur durch ein Tor von Daniela Benzinger (66.) zur 2:1 Führung. Eschach/Brochenzell erzielte in der 72. Spielminute jedoch wieder den Ausgleich durch Carina Gragnato, und so endete das Spiel mit einem 2:2.

Heimspiel am 22. Oktober

Die nächste Partie der SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts findet am 22. Oktober in Eglofs gegen die SGM Dietmanns/Hauerz/Bellamont in Eglofs statt. Eschach/Brochenzell gastiert in Tettnang.