Beherzt eingegriffen: Brüderpaar löscht brennendes Fahrzeug

Ein Teleskoplader ist am Samstag kurz nach Mitternacht auf einem Hof in Argenbühl–Eglofs in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Aus nicht bekannter Ursache entwickelten sich die Flammen an dem Fahrzeug, während dieses noch im Eingangsbereich des dortigen Stallgebäudes stand. Dem beherzten Eingreifen des Landwirts und seinem Bruder ist es laut Polizei zu verdanken, dass das Feuer nicht auf die Stallung übergreifen konnte.

Diese löschten den Teleskoplader bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ab und zogen das Wrack mithilfe eines Traktors aus dem Stallgebäude. Eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude konnte somit verhindert werden.

Neben einem lediglich geringfügigen Schaden am Gebäude entstand mit circa 40.000 Euro ein Totalschaden an der Arbeitsmaschine. Zum momentanen Zeitpunkt gehen die Ermittler des Polizeireviers Wangen im Allgäu von einer Selbstentzündung beziehungsweise von einem technischen Defekt als Brandursache aus.